Turun yliopiston tutkijoille rahoitusta kliiniseen tutkimukseen – Suomen Akatemia jakoi yhteensä 2,3 miljoonaa euroa

Kaksi tutkijaa Turun yliopistosta saivat kumpikin runsaat 200 000 euroa, kun Suomen Akatemian biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta (BTY) jakoi rahoitusta 10 uudelle kliiniselle tutkijalle.

Eeva-Leena Katajan tutkimusaihe liittyy pelkoherkkyyteen ja lapsuusiän psykopatologiaan. Jukka Koffert tutkii PET-kuvantamista tulehduksellisten suolisairauksien diagnostiikassa.

– Suomessa tehdään korkeatasoista tutkimusta monella kliinisellä alalla, mutta potilastyötä tekeville tutkijoille on valitettavan vähän sopivia rahoitusmahdollisuuksia. Suomen Akatemian kliinisen tutkijan rahoitus on erinomainen rahoitusmuoto, joka sekä tukee kliinisiä tutkijoita eri uravaiheissa että edistää merkittävästi potilaiden hoitoa ja ihmisten terveyttä, BTY-toimikunnan varapuheenjohtaja ja kliinisen valmisteluryhmän puheenjohtaja, professori Per Ashorn toteaa Suomen Akatemian tiedotteessa.

Toimikunta käyttää kliinisten tutkijoiden rahoitukseen 2,3 miljoonaa euroa. Hakemuksista 26 prosenttia rahoitettiin. Naisia rahoitettavista tutkijoista oli 40 prosenttia, hakijoista 57 prosenttia.

BTY-toimikunnan mukaan hakemusten tieteellinen taso on noussut vuosi vuodelta, ja tänä vuonna kliinisen tutkijan hakemusten taso arvioitiin erittäin hyväksi.