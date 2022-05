Paraisten HL-Metal rakentaa Finferriesin uuden yhteysaluksen

Nauvon pohjoiselle yhteysalusreitille on tulossa uusi alus, jonka Finferries tilaa paraislaiselta HL-Metalilta. Aiesopimuksen mukaan telakka rakentaa 30,8-metrisen ja 7,8 metriä leveän aluksen, jonka kantavuus on 25 tonnia. Sen maksimimatkustajamäärä on 99.

Uuden yhteysaluksen on määrä aloittaa pohjoisella reitillä ensi vuoden toukokuun alussa.

Alustilaus liittyy Korppoon ja Nauvon pohjoisen yhteysalusreittialueen vuosien 2023–2028 kilpailutukseen, jossa Finnferries menestyi yhdessä Archipelago Linesin kanssa. Korppoon reitillä tällä hetkellä operoiva Archipelago Lines jatkaa liikennöintiä Fiskö-aluksella.

Finferries on valtion omistama varustamo, joka liikennöi sekä yhteysaluksilla että maantielautoilla. HL-Metal on paraislainen yritys, jonka toimintaan kuuluvat teollisuuden kunnossapito, teräsrakenteiden valmistus ja telakkatoiminta.