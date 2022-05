Lähes puolet nuorista harkinnut yrittäjyyttä

Jopa 45 prosenttia nuorista on harkinnut yrittäjyyttä. Kuusi prosenttia on jo tai on ollut yrittäjänä. Yrittäjämuodoista nuoria kiinnosti eniten itsenäinen toimijuus: yrityksen perustaminen itse (23 %) tai kevytyrittäjyys (11 %). Yrityksen perustaminen yhdessä muiden kanssa kiinnosti yhtätoista prosenttia.

Työssä nuorille kaikkein tärkeintä on työpaikan ”fiilis”. Kun nuoret valitsevat työtä, kaikkein tärkeintä heille on mukavat työkaverit ja työpaikan kulttuuri.

Tiedot perustuvat juuri valmistuneeseen rekrytointiyritys Eezy Oyj:n nuorten suhdetta työelämään selvittäneeseen kyselytutkimukseen. Siihen vastasi maalis-huhtikuussa 2022 Suomen väestöjakaumaa edustavasta Bilendin kuluttajapaneelista 500 nuorta iältään 16-29 vuotta.

Eezy Oyj on tutkinut nuoria työelämässä vuodesta 2018 lähtien.