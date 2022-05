Teinien jakamien alastonkuvien määrä rajussa kasvussa – kolmasosa on nähnyt ilman lupaa jaettuja "nudeja"

Teini-ikäisten itsensä tuottamien seksuaalissävytteisten alastonkuvien eli nudejen määrä jatkaa vauhdikasta kasvuaan. Britanniassa toimivan Internet Watch Foundationin mukaan vuodesta 2019 niiden määrä on kasvanut jopa 77 prosenttia, ja yksi kolmesta teini-ikäisestä on nähnyt ilman lupaa jaettuja alastonkuvia.

Omien alastonkuvien ottaminen ja niiden jakaminen luotettavan tuntuiselle vastaanottajalle pikaviestipalvelussa voi tuntua harmittomalta tavalta ilmaista ja tutkia seksuaalisuuttaan.

Tänään alkava Think Before You Share -kampanja muistuttaa kuitenkin harkitsemaan tarkkaan, kenelle alastonkuviaan jakaa, tai jakaako ollenkaan. Kuvien jakamisella ja leviämisellä voi olla kauaskantoiset seuraukset: niitä voidaan käyttää kiristämiseen tai ne voivat päätyä rikolliseen käyttöön.

Yhtä lailla toiselta saatujen alastonkuvien jakamisella eteenpäin voi itse syyllistyä rikokseen.

Suomen poliisi on mukana kampanjassa, jonka Amber Alert Europe, lastensuojelujärjestöt ja lainvalvontaviranomaiset 28 maasta käynnistävät kansainvälisen kadonneiden lasten päivän kunniaksi.

Kampanjan julkaiseman videon viesti on, ettei omien alastonkuvien suhteen kannata luottaa keneenkään, ei edes omiin vanhempiinsa. Videolla vanhemmat esittelevät alastonkuvia lapsistaan ystävien ja perheen kesken.