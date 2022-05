Koronatilanne on rauhoittumaan päin Varsinais-Suomessa ja koko Suomessa, kerrotaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä. Varsinais-Suomessa tuorein ilmaantuvuus on THL:n mukaan 348 kahdelta viikolta 100 000:tta asukasta kohden ja alueella todetaan keskimäärin runsaat 100 tapausta vuorokaudessa. Suurimalla osalla sairaalahoitoon tulevista koronapotilaista tauti todetaan vasta päivystyksessä.

Vielä kaksi viikkoa sitten ilmaantuvuus oli kaksinkertainen, noin 700. Näytteistä positiivisia oli silloin noin 55 prosenttia. Testimäärät ovat toukokuun aikana vähentyneet ja testattavien positiivisuusaste on nyt noin 32 prosenttia.

– Työikäisten ja lasten tartunnat hiipuvat erityisen hyvin, kun taas yli 60-vuotiailla tapausmäärät laskevat nuorempia hitaammin, Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyksin) infektiolääkäri Harri Marttila sanoo.

Tyksissä on tällä hetkellä 21 koronapotilasta, joista kukaan ei ole tehohoidossa. Potilaista 12:lla koronavirusinfektio on ensisijainen syy sairaalahoidolle. Vaikka erikoissairaanhoidon kuormitus on keventynyt, perusterveydenhuollon vuodeosastoilla on kuitenkin hoidossa paljon koronaviruspotilaita, noin 26 potilasta Varsinais-Suomessa.

Tyksin Laboratoriossa todettiin viime viikolla Suomen ensimmäinen omikron BA.5-variantti. Tilannetta seurataan tarkasti, eikä variantti toistaiseksi aiheuta syytä erityisiin toimenpiteisiin.

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä ei tehnyt muutoksia voimassa oleviin suosituksiin. Ryhmän seuraava kokous pidetään 14. kesäkuuta.