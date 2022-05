Tässä on Turun jättimäisen yhteisterminaalin voittajasuunnitelma: "Virittää jo ulkoasullaan sopivaan matkan tunnelmaan"

Turun Sataman uuden matkustajaterminaalin pää- ja arkkitehtisuunnittelijan valitsemiseksi järjestetyn arkkitehtuurikilpailun voittajaksi on valittu Origami.

Syksyllä käynnistyneen Turun Sataman järjestämä Ferry Terminal Turku -hankkeen matkustajaterminaalin arkkitehtuurikilpailun voittaja valittiin kolmen aiemmin jatkoon päässeen ehdotuksen joukosta tuomariston yksimielisellä päätöksellä. Kaikki ehdotukset käsiteltiin kilpailun aikana anonyymeinä, ja voittaneen kilpailuehdotuksen tekijöiksi paljastui PES-Arkkitehdit Oy.

– Kaikki kilpailun toisessa vaiheessa mukana olleet ehdotukset olivat laadukkaita. Niistä tuomaristo päätyi ehdotukseen, jossa toiminnallisuudelle asetetut tavoitteet täyttyivät parhaiten, ja joka samalla sopii erinomaisesti tulevan Linnanniemien alueen ympäristöön ja maisemaan. Valittu ehdotus antaa hyvät lähtökohdat matkustajaterminaalin jatkokehittämiseen. Tulevassa kehitysvaiheessa tilaajan projektinjohto keskittyy kustannustehokkuuden lisäksi erityisesti toimivuuden ja tilankäytön parantamiseen yhteistyössä tulevien käyttäjien, suunnittelijoiden sekä projektinjohtourakoitsijoiden kesken, sanoo Turun Sataman toimitusjohtaja, arkkitehtuurikilpailun tuomariston puheenjohtajana toiminut Erik Söderholm tiedotteessa.

– Kutsu hienoon kilpailuun oli meille suuri kunnia. On ilo aloittaa uuden terminaalin suunnittelu yhteistyössä Turun Sataman kanssa. Terminaaliarkkitehtuuri palvelee ihmisiä niin arjessa kuin juhlassa ja on meille läheinen suunnitteluala. On arvokasta, että liikenteen rakennusten arkkitehtuuriin halutaan panostaa, sanoo kilpailuehdotuksen pääsuunnittelija, arkkitehti SAFA Tuomas Silvennoinen PES-Arkkitehdeista.

Tuomariston mielestä Origami vastasi parhaiten terminaalille asetettuja tavoitteita. Suunnitelmassa miellytti sen arkkitehtuurin poikkeuksellisuus ja ilmaisuvoima. Risteilymatkalle lähdetään usein irrottautumaan arjesta, ja terminaalirakennus virittää jo ulkoasullaan matkustajat sopivaan matkan tunnelmaan. Ehdotuksessa on lennokkuutta ja liikettä, tuomaristo kuvailee

Japanilaiseen paperitaiteeseen nimellään viittaavan Origamin arkkitehtuuri perustuu vinoihin kolmiomaisiin pintoihin, teräksen, lasin ja alumiinin leikkiin. Muodossa on merellistä symboliikkaa lohen kylkeen, teräslaivaan.

Rakennustekniset ratkaisut ovat tuomariston mukaan kunnossapidon kannalta mietittyjä ja alumiininen "sadetakki" elinkaariominaisuuksiltaan pitkäikäinen. Saapuminen alueelle on onnistunut ja pysäköintilaitos tukee arkkitehtuuria. Lyhytaikaisen pysäköinnin ja jätön eriyttäminen toimii erityisen hyvin, ja aukio on hyvin luonteva.

Rakennus on muuntojoustava ja sisätiloissa on ilmavuutta. Sisääntuloaulan puuseinä tuo lämpöä lasin, teräksen ja alumiinin maailmaan. Tunnelma rakennuksessa rauhoittuu ylöspäin kuljettaessa ja merikin näkyy. Terassit odotusaulan yhteydessä tarjoavat näköalapaikat Linnanniemen suuntaan.

Nyt valitun arkkitehtitoimiston kanssa tehdään sopimus pää- ja arkkitehtisuunnittelusta. Kehitysvaihe alkaa kesän 2022 loppupuolella ja jatkuu keväälle 2023 asti, jolloin siirrytään toteutusvaiheeseen. Tavoitteena on, että toiminta uudessa matkustajaterminaalissa käynnistyy alkuvuodesta 2026.

Turun satama julkisti viisi kilpailevaa arkkitehtisuunnitelmaa helmikuussa.