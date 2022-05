Luonnonsuojeluliitto: Valkohäntäkauris vieraslajiksi, tilalle isokauris suurpetojen ruoaksi

Suomen luonnonsuojeluliitto kannattaa valkohäntäkauriin lisäämistä Suomen kansallisen vieraslajiasetuksen haitalliseksi vieraslajiksi vuoteen 2030 mennessä. Liiton mukaan tämä edellyttää isokauriin aktiivista kotiuttamista Suomeen, jotta suurpedoille on tarjolla luontaisia saaliseläimiä.

Pohjois-Amerikasta peräisin oleva valkohäntäkauris tuotiin Suomeen 1930-luvulla riistaeläimeksi, liitto muistuttaa. Tällä hetkellä valkohäntäkauriin kanta Suomessa on 109 000 yksilöä. Kanta on tiheimmillään Etelä- ja Lounais-Suomessa.

– Valkohäntäkauris aiheuttaa runsaasti liikenneonnettomuuksia ja vahinkoja ammattiviljelyksille, kotipuutarhoille ja luonnonkasvillisuudelle. Valkohäntäkauriit levittävät muiden hirvieläinten tavoin myös ihmisen terveydelle vaarallisen puutiaisten kantamaa borrelioosia ja puutiaisaivotulehdusta, Luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja Tapani Veistola perustelee tiedotteessa.

Valkohäntäkauriin lisääminen haitallisten vieraslajien listalle edellyttää liiton mukaan, että isokaurista eli saksanhirveä kotiutetaan aktiivisesti Suomeen, jotta suurpedoille on tarjolla luontaisia saaliseläimiä. Isokauris kuuluu eurooppalaiseen lajistoon ja on levinnyt Suomeen omin jaloin. Lisäksi kauriita syövän ilveksen metsästysmäärää on vähennettävä, liitto vaatii.

Luonnonsuojeluliitto esittää myös, että valkohäntäkauriin metsästystä tehostetaan poistamalla se luvanvaraisen pyyntiluvan eli kiintiömetsästyksen piiristä. Tämä vähentäisi pyyntilupien myöntämiseen ja seurantaan vaadittavaa hallinnollista taakkaa ja lisäisi valkohäntäkauriin metsästystä. Näin tapahtui metsäkauriin kohdalla pyyntiluvan poistumisen jälkeen vuonna 2005, kun metsästysmahdollisuudet avautuivat suuremmalle metsästäjäryhmälle.