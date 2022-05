Kupittaanpuiston kupeessa aasialaisia makuja – Meet and Bite uudistuu ja vaihtaa nimeä

Turussa Kaivokadulla sijaitseva ravintola Meet and Bite vaihtoi omistajia maaliskuussa. Nuori yrittäjäpariskunta Kristina Juronen ja Mala Long oli etsinyt uutta ravintolatilaa jo jonkin aikaa, kun he kuulivat, että Meet and Bite etsii uutta ravintoloitsijaa.

Juronen ja Long tunnetaan Bagel House -kahvilaravintoloistaan. He perustivat ensimmäisen Bagel Housen Turkuun Yliopistonkadulle loppuvuodesta 2018. Onnellisen sattuman kautta he päätyivät perustamaan toisen Bagel Housen Brahenkadulle jo seuraavana vuonna.

Pariskunnalla on Yum Bao -nimellä toimiva pop up -ravintola myös Kirkkopuistonterassilla. Tuotteita on tarjolla myös kesätapahtumissa, kuten Kesärauhassa.

– Meet and Bite muuttuu syksyyn mennessä Yum Bao -ravintolaksi, jossa tulee olemaan tarjolla aasialaistyylistä ruokaa, Mala Long kertoo.

Long ja Juronen ovat toteuttaneet vauhdilla unelmaansa. Ihan tyhjästä he eivät kuitenkaan ole hypänneet ravintola-alalle. Longilla on yli kymmenen vuoden kokemus ravintola-alalta. Hän on työskennellyt eri ravintoloiden keittiöissä: Turussa muun muassa Tintåssa, Delhi Darbarissa ja Smörissä sekä Helsingissä Michelin-ravintola Demossa.

Juronen työskentelee päätoimisesti juristina ja pyörittää sen ohessa kahviloiden ja ravintolan paperihommia ja yhteistyösuhteita. Jurosellakin on kokemusta ravintola-alalta, sillä hän ehti opiskelujen ohessa työskennellä tarjoilijana.

Meet and Bite muokattiin keväällä lennossa Välimeren keittiöstä fuusiokeittiöksi, jossa yhdistyvät lounasaikaan perinteiset suomalaiset kotiruuat ja aasialaiset maut. Lounaalla on arkisin tarjolla päivittäin vaihtuvia annoksia. Valittavana on kolme erilaista pöytiin tarjoiltua lautasannosta.

Viikoittain toistuvat myös tietyt teemapäivät. Tiistaisin on tarjolla päivän kala-annos, torstaisin kotiruokaa ja perjantaisin on burgerpäivä. Lounaaseen kuuluu kahvi tai tee ja pieni makea jälkiruoka.

Testipäivänä tarjolla oli talon riistakäristystä, perunamuusia, puolukkaa ja suolakurkkua, teriyakilohi-bowl sekä kermainen perunakeitto, rapeaa pekonia ja paahdettua leipää. Testattavaksi valikoitui teriyakilohi-kulho, joka sisälsi lämminsavulohta, edamamepapuja, avokadoa, marinoitua punakaalia, pikkelöityä kurkkua, kevätsipulia, teriyakikastiketta ja paahdettuja seesaminsiemeniä.

Mustalle, syvälle lautaselle koottu annos houkutteli syömään niin kauneudellaan, väreillään kuin erilaisilla raaka-aineillaan. Raikkaat, kevyet ja hapokkaat maut olivat loistava yhdistelmä pehmeän teriyakilohen kanssa. Annos näytti isolta, mutta olikin lopulta oikein sopivan kokoinen.

Iltaisin viisikymmenpaikkaisessa ravintolassa on tarjolla menu, josta löytyy muun muassa tapas- ja juustolautasia, risottoja ja salaatteja. Tarjolla on niin lihaa ja kalaa kuin kasvis- ja vegaanivaihtoehtojakin. Menu vaihtuu vielä kerran kesällä ennen kuin ravintola muuttuu Yum Baoksi.

– Syksyllä listalta löytyy Yum Baon maistelumenu, jossa on muun muassa käsintehtyjä dumplingseja ja täytettyjä höyrysämpylöitä. Listalle tulee enemmän aasialaisia makuja ja myös lauantaibrunssit jatkuvat ainakin toistaiseksi, Long sanoo.

Juttusarjassa esitellään Turun seudun lounaspaikkoja.