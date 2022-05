Säiliörekka on ajanut ulos Särkisalontiellä, Salon Särkisalosta noin 2 kilometriä Förbyn keskustan suuntaan. Paikalla on käynnissä pelastustyöt, joiden takia tie on kokonaan suljettu liikenteeltä. Kuljettaja on osittain puristuksissa rekan ohjaamossa, ja häntä yritetään irrottaa.

Varsinais-Suomen pelastuslaitos sai tiedon onnettomuudesta hieman kello 19.00 jälkeen.

Juttu päivittyy.