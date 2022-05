Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä on suivaantunut oluen ryöstöhinnoista jääkiekon MM-kisoissa Tampereella. Kärnä kertoo saaneensa viime päivinä kymmeniä yhteydenottoja ihmisiltä, jotka kokevat tulleensa MM-kisoissa ryöstetyksi.

– Onhan tämä sikamaista. Ensin ihmiset ostavat kisoihin kalliit liput, matkustavat paikan päälle ja sen jälkeen heidät putsataan viimeisiä lantteja myöten törkeän korkealla kaljan hinnalla. Jääkiekko on Suomen kansallisurheilua ja keskioluen nauttiminen on monelle oleellinen osa lajin seuraamista. Yhdeksän euroa normaalista oluttuopista on aivan kohtuuton hinta. Siinä on monella itku silmässä pisuaarilla, kun joutuu pohtimaan seuraavan oluen ostamista. Tällä kaikella tulee olemaan pitkäaikaiset vaikutukset Tampereen imagoon, Kärnä sanoo lehdistötiedotteessaan.

Kärnä katsoo olevansa kansanedustajan valtakirjansa nojalla velvollinen puuttumaan myös jääkiekkofanien epäasialliseen kohteluun ja vaatii oluen hintaan alennusta Tampereella.

– Lapissa olemme oppineet sen, että tyytyväinen turisti tulee uudelleenkin käymään ja tuo rahaa kassaan useita kertoja. Nyt Tampereelle matkustaneille jää jäljelle vain pääkipu, tyhjät taskut ja tunne ”ei enää koskaan tänne”. Tämä on vaarantava virhe. Helsingistä sentään löytyy 4 euron tuoppeja kisaturisteille edelleen, plussat nyt kerrankin Helsingille.