Liikenneturva: Sähköpotkulautailijoita koskevat liikennesäännöt hukassa monilta

Sähköpotkulautailua koskevat säännöt ovat epäselviä monelle, selviää Liikenneturvan kyselyistä. Epäselvyyksiä on sekä sähköpotkulautailijan paikasta että laitekohtaisista rajoituksista. Sähköpotkulautojen koetaan myös aiheuttaneen vaaratilanteita.

Liikenneturva selvitti kyselyillä suomalaisten kokemuksia sähköpotkulaudoista sekä sähköpotkulautoja koskevista liikennesäännöistä. Liikenneturvan keväällä toteutettuun kyselyyn vastanneista vain 64 prosenttia tiesi, että sähköpotkulaudalla kuuluu ajaa pääsääntöisesti pyöräilyväylillä. Hieman useampi (75 %) tiesi, että sähköpotkulaudallakin kääntyessä tulee näyttää suuntamerkkiä.

Loppuvuonna toteutetussa kyselyssä vain 59 prosenttia tiesi, ettei aikuinen saa sähköpotkulaudalla ajaa jalkakäytävillä. Paremmin oli tiedossa se, että sähköpotkulaudalla ei saa kuljettaa matkustajia. Tämän tiesi 77 prosenttia vastanneista.

– Vuokrattavat sähköpotkulaudat ovat yleistyneet monissa kaupungeissa. Kun laitteen ottaa alleen, on ymmärrettävä, että kyseessä on ajoneuvo. Kuten muiden ajoneuvojen kuljettajien, myös sähköpotkulaudalla ajavan on noudatettava liikennesääntöjä, painottaa Liikenneturvan koulutusohjaaja Pasi Pohjonen tiedotteessa.

Sähköpotkulautojen koetaan lisänneen turvattomuutta. Peräti kolme neljästä vastanneesta oli vähintään jokseenkin samaa mieltä sen väittämän kanssa, että vuokrattavat sähköpotkulaudat ovat lisänneet turvattomuutta kaupunkialueella.

Kevään kyselyssä joka neljäs kertoi joutuneensa vaaratilanteeseen jalankulkijana sähköpotkulautailijan takia. Pyörällä vaaratilanteeseen joutumisesta kertoo 21 prosenttia vastanneista ja autolla taas 24 prosenttia.

Toisaalta 63 prosenttia vastanneista kokee, että sähköpotkulaudat ovat hyvä lisä kaupungin liikkumismahdollisuuksiin.

– Jokaisen laudan käyttäjän on tiedostettava vastuunsa liikenteessä. Vaikka vehje on vuokrapeli, ei sillä saa lähteä liikenteeseen kuin telkkä pöntöstä. Pitkälle päästään jo sillä, että kuljetaan oikeilla väylillä eikä ajeta jalkakäytävillä. Otetaan toiset huomioon, noudatetaan valo-opasteita ja liikennemerkkejä ja kuljetaan sellaisella nopeudella, ettei vaaraa aiheuteta itselle tai muille. Luonnollisesti myös päihteettömyys ja kypärän käyttö ovat edellytys turvalliselle liikkumiselle, Pohjonen korostaa.

Liikenneturva selvitti suomalaisten liikennesääntöosaamista kyselytutkimuksella maalis-huhtikuussa 2022. Kyselyyn vastasi yhteensä 1029 henkilöä, joista autoilevia oli 81 prosenttia. Toinen kyselytutkimus toteutettiin loppuvuonna 2021 ja siihen vastasi yhteensä 1064 henkilöä, joista autoilevia 82 prosenttia.