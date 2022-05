Roskien poltto riistäytyi maastopaloksi ja uhkasi viereisiä rakennuksia Somerolla

Roskien poltto levisi maastoon lauantaina aamupäivällä Someron Kuumakalliontiellä. Tuli karkasi tynnyristä poltetuista roskista ja oli vaarassa levitä viereisiin rakennuksiin.

Pelastuslaitos sai palon rajattua ja sammutettua. Maastoa ehti palaa noin 30 kertaa 20 metriä suuruinen alue.

– Tynnyrissä polttaminen on avotuli. Nyt on voimassa maastopalovaroitus, jolloin avotulen teko on kielletty, päivystävä palopäällikkö Matti Schwarz muistuttaa.

Pelastuslaitos sai hälytyksen maastopalosta hieman ennen puolta yhtätoista.