Pansion, Pernon ja Artukaisten alueella monia tietyömaita ensi viikolla

Ensi viikolla Turussa tehdään asfaltinpaikkaustöitä Ahjokadulla ja Kirjaltajankadulla sekä Pansiontiellä, Pernontiellä ja Artukaistentiellä. Kaikki työt tehdään maanantain ja keskiviikon välisenä aikana 23.–25.5.

Ahjokadulla paikkaustöitä tehdään Valmetinkadun risteyksen kohdalla, ja Kirjaltajankadulla Messukeskuksen liittymien kohdalla. Pansiontiellä työt tapahtuvat Länsikaaren ja Valmetinkadun välillä, kun taas Pernontiellä asfaltinpaikkaustöitä tehdään Länsikaaren ja Metallikadun välillä. Töitä tehdään myös Artukaistentiellä välillä Suikkilantie–Raisionjoki.

Kaikkien työmaiden kohdalla yksi ajokaista on pois käytöstä. Päivittäinen työaika on kello 7.00–17.00. Työkoneita liikkuu liikenteen seassa, ja työmailla on liikenteenohjaajat.