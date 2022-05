DN: Apinarokkoa tavattu Tukholmassa

Eri puolilla Eurooppaa havaittua apinarokkoa on myös Ruotsissa. Dagens Nyheter kertoo, että Tukholman alueella on todettu apinarokkotartuntoja. Kyse on toistaiseksi yhdestä henkilöstä. Lehden mukaan seksuaalikontaktit vaikuttavat olevan suurin tartuntareitti Euroopassa todetuissa tapauksissa.

Ruotsin Kansanterveyslaitoksen tartuntatautilääkäri kertoo lehdelle, että sairastunut henkilö ei ole vaikeasti tai vakavasti sairas.

Sairastuneen kontakteja käydään parhaillaan läpi.