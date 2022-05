Asfaltinpaikkaustyöt alkavat kahdella kadulla Pansiossa

Asfalttia aletaan paikata tänään Metallikadulla ja Ankkurikylänkadulla. Töiden arvioitu kesto on ylihuomiseen perjantaihin asti. Työn aikana on yksi ajokaista pois käytöstä, ja paikkaustyötä tehdään aamuseitsemästä iltapäiväviiteen. Paikalla on liikenteenohjaajat, ja työkoneita liikkuu liikenteen seassa.