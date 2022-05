Joenperän sillan korjaustöistä haittaa liikenteelle Mynämäessä

Mynämäen Karjalantiellä sijaitseva Joenperän silta korjataan. Varsinais-Suomen Ely-keskus aloittaa korjaustyön kesäkuun alussa. Valmiiksi urakka saadaan syyskuun loppuun mennessä.

Korjaustöiden aikana yleinen liikenne kulkee pääosin nykyisen sillan kautta, mutta kesäkuun alussa sillan kansirakenteen uusimistöiden ajan ajoneuvoliikenne ohjataan kiertotielle maantien 12535 (Sairistentien) ja 12519 (Karjalankyläntie) kautta noin kolmen viikon ajaksi. Kiertoreitin pituus on noin yhdeksän kilometriä. Jalankulkijoiden käytössä on koko rakennustöiden ajan kulku työmaan läheisyydessä.

Joenperän silta on teräsbetoninen laattasilta ja se on valmistunut 1937. Silta on peruskorjattu 1979. Sillan nykyinen huonokuntoinen kansi uusitaan sekä vanhat kiviset maatuet korjataan. Korjausten myötä sillan höytyleveys kasvaa 7,5 metriin.

Liikennemäärä sillalla on noin 225 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Urakoitsijana hankkeessa toimii Tehan Oy.