Suora lähetys kello 12: STM kertoo varautumisesta seuraavaan mahdolliseen koronaepidemia-aaltoon

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) asetti helmikuussa työryhmän selvittämään varautumista mahdolliseen seuraavaan koronaepidemia-aaltoon. Työryhmä on saanut valmiiksi ehdotuksensa. Työryhmän ehdotuksista kertovat ryhmän puheenjohtaja, sairaalaneuvos Rauno Ihalainen ja Oulun kaupungin hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto. Paikalla on myös johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM:stä. Suora lähetys on katsottavissa tiistaina kello 12.