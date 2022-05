Turku ottaa käyttöön sote-alan sitoutumispalkkion

Turku ottaa käyttöön henkilöstön sitoutumispalkkion turvatakseen sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuuden ja laadukkuuden. Käytännössä sitoutumispalkkiota tarjotaan työvoimatarpeen tukemiseksi.

Palkkio koskee vain osaa sote-alan henkilöstöryhmistä. Kertaluontoinen palkkio kohdennettaisiin niille aloille, joissa on erityisiä rekryongelmia. Se tarkoittaa vanhuspalveluiden kotihoitoa ja tehostettua palveluasumista, sairaalapalveluita, terveysasemia ja perhe- ja sosiaalipalveluita sekä sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijöitä.

Kertapalkkion suuruus on 1000 euroa. Sen voi saada, jos henkilön työsuhde on voimassa tämän vuoden loppuun asti ja työsuhde on jatkunut yhtäjaksoisesti vähintään puoli vuotta. Osa-aikaisille työntekijöille palkkio maksetaan työssäoloajan suhteessa. Kesäajan sijaisille ja muille määräaikaisille maksetaan palvelusuhteen päättyessä 500 euron suuruinen sitoutumispalkkio.

Turun kaavaileman sitoutumispalkkion piiriin kuuluu yhteensä 2900 vakanssia. Palkkioiden kustannusvaikutus kaupungin kassaan on arvioilta 3,8 miljoonaa euroa.

Sitoutumispalkkiota käsitteli hyvinvointipalveluiden yhteistoimintaelin maanantaina. Seuraavaksi sitä käsittelee sosiaali- ja terveyslautakunta keskiviikkona. Lopullisesti siitä päättää Turun kaupunginhallitus toukokuun lopussa.