Lippakioski heräsi henkiin taas kesäksi – Turun linnan tuntumassa burgereita ja livemusiikkia

Kolme vuotta sitten Turun linnan kupeeseen, Juhana Herttuan puiston vanhaan 1960-luvun lippakioskiin avautunut Linna Burgers and Coffee saa jatkoa tänä kesänä. Toukokuun alussa avautunut burgerravintola jatkaa tutulla ja hyväksi havaitulla konseptilla. Listalta löytyvät asiakkaiden suosikit ja uutuuksiakin on tulossa ja suunnitteilla.

– Täksi kesäksi on jo tullut uusi chiliburger ja myöhemmin valikoimaan tulee kuukauden burger. Olemme testanneet erilaisia raaka-aineita ja makuyhdistelmiä, esimerkiksi avokadoa, erilaisia juustoja, tulista nduja-makkaraa sekä umamiburgeria, Linna Burgers and Coffeen perustaja Pekka Määttä kertoo.

Linna Burgers and Coffeen listalta löytyy jo edellisiltä kesiltä tutut asiakkaiden suosikit Linna Burger, Kingi Burger ja Linna Vege Burger sekä lisäksi Hawaii, Beyond Meat, Chili, Vege chili ja lasten burger. Ekstroista löytyvät ranskalaiset ketsupilla ja omavalintaisella majolla sekä Linna coleslaw.

– Valikoimaan kuuluvat myös laadukkaat oluet ja viinit sekä tuore kahvi. Listan ulkopuolelta saa tilattua sampanjaa esimerkiksi juhlahetkiin.

Määtän mukaan kaikkia burgereita tilataan tasaisesti. Suosituimpia burgerpäiviä ovat perjantait ja viikonloput. Lounasaikaan menekkiä on erityisesti lounasaterioilla, joihin kuuluvat Linna ja Linna Vege Burger sekä ranut. Burgereissa käytetään paljon lähialueen tuottajien tuottajien tuotteita. Esimerkiksi Kakolanmäeltä tulevat Bageri Å:n hapanjuuribriossit, Kakolan panimon oluita ja Fruktin kahvia.

– Meidän juttumme ovat maukkaat ja raikkaat burgerit, joissa on tuoreita elementtejä, sopivasti happoja ja lähialueen raaka-aineita. Ne ovat täyttäviä, mutta niistä ei jää tukkoinen ja rasvainen olo, kuten street foodista usein jää.

Testattavaksi valikoituivat Linna Burger ja Linna Vege Burger ranuilla. Linna Vege Burgerin täytteenä on vegepihvi, cheddaria, suolakurkkua, tomaattia, salaattia, sinappia, ketsuppia ja majoa. Burger oli sopivan kokoinen, ruokaisa, mutta ei liian raskas. Vegepihvissä on makua ja miellyttävä suutuntuma.

Lounasseuralainen piti lihaisasta Linna Burgerista, jonka välissä on kotimaisesta naudan jauhelihasta valmistettu pihvi ja muuten samat täytteet kuin vegeburgerissa. Ranut olivat rapeita ja sopivan suolaisia. Kokonaisuudesta jäi täysi, mutta raikas olo.

Määttä on palannut tänä keväänä ravintolauransa juurille. Kolmen vuoden aikana hän on ehtinyt pyörittää lippakioskin lisäksi burgerpaikkoja Kårenilla ja viime kesänä myös Helsingin Kasarmitorilla. Kårenin ravintola on nyt suljettu ja Määttä keskittyy kesän ajan lippakioskiin. Hänen lisäkseen burgermestassa työskentelee viisi työntekijää.

– Tämä on minun juttuni ja lempilapseni. Olen laittanut tähän paikkaan kaikki kesäni ja voimavarani. Lippakioskilla tunnelma on ihan erityinen. Etenkin kesäillat ja viikonloput ovat hienoja, kun on paljon väkeä, dj-iltoja, minifestareita ja elokuun lopussa myös burgerkabaree. Iltaisin puistokin täyttyy ihmisistä, jotka nauttivat burgereita ja hyvää juomaa vilttien päällä, Määttä iloitsee.

Juttusarjassa esitellään Turun seudun lounaspaikkoja.