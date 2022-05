Turku Sea Jazz kasvaa nelipäiväiseksi ja näkyy sekä keskustassa että saaristossa

Tulevana kesänä toista kertaa järjestettävä Turku Sea Jazz uusiutuu ja laajenee neljän päivän mittaiseksi. Tapahtuma käynnistyy Kirkkopuiston Terassilla keskiviikkona 27.7, ja torstaipäivää vietetään Seilin saarella. Viikonlopun konsertit järjestetään 29.–30.7. merikeskus Forum Marinumin edustalla Aurajoen rannalla.

Festivaali käynnistyy keskiviikon pääsymaksuttomalla tapahtumalla Tuomiokirkonpuiston upeassa miljöössä yhteistyössä John Nurmisen Säätiön kanssa. Kirkkopuiston Terassin lavalle nousee jazzlegenda Junnu Aaltosen tähdittämä pohjoismainen kvartetti The Father, The Sons & The Junnu. Konsertin tauolla järjestetään itämerellinen keskustelutilaisuus, jossa ajankohtaiset asiantuntijavieraat keskustelevat kaloista, kalastamisesta ja Itämeri-ystävällisestä ruuasta John Nurmisen Säätiön johdolla.

Torstaina festivaaliohjelmassa on edestakainen merimatka Seilin saarelle, jonka kirkossa esiintyy mestaritrumpetisti Verneri Pohjolan ainutlaatuinen improvisoitu soolokonsertti. Ravintola Seilissä musisoi pianisti Jussi Fredrikssonin johtama trio, joka soittaa tuoreen Archipelago Sea Tales -albuminsa merellisiä sävellyksiä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Perjantai käynnistyy Archipelago Sea Jazz -festivaalisarjan nimikkoyhtyeen ilmaiskonsertilla klo 16 Merikeskus Forum Marinumin edustalla Suomen Joutsenella. Varsinaisella festivaalialueella musisoi mestaripianisti Riitta Paakin kvartetti, jossa vierailevana solistina on amerikkalaisfonisti Rick Margitza.

Päälavan konserttien välissä Terassilavalla voi kuunnella Maxxxtet-yhtyettä. Perjantai huipentuu Pepe Willberg & Jukka Eskola Statement- sekä jazzkitaran megatähden, legendaarisen John Scofieldin johtaman Yankee Go Home -yhtyeiden säveliin.

Lauantain avaa Jukka Perko PreBoppers, ja Terassilavalla esiintyy huippubasisti Kaisa Mäensivun, vibrafonilegenda Severi Pyysalon ja newyorkilaisrumpali Joe Perin muodostama trio. Päälavalle kansainvälistä glamouria tuo monikertaisesti palkittu karismaattinen ranskalaislaulaja Cyrille Aimée yhtyeineen.

Festivaalin päätteeksi Turku Sea Jazzin yleisö tutustuu upouuteen ja yllätykselliseen jazzia ja elektronista musiikkia yhdistelevään kokoonpanoon, jota johtaa maailman seuratuimpiin beatbox-artisteihin lukeutuva alansa pioneeri, Felix Zenger.

Forum Marinumille rakentuvalla jazzkeitaalla tarjoillaan myös erilaisia herkkuja. Turku Food & Wine tuo festivaalialueelle viinibaarin, pienpanimon ja kolmen huippuravintolan kokonaisuuden, joka paljastuu tarkemmin alkukesän aikana.

Turku Sea Jazzin taiteellinen johtaja Jussi Fredriksson odottaa tulevaa kesää innolla. Tapahtuma levittäytyy ensi kesänä Aurajoen rannoilta aina Airiston eteläkärkeen saakka, joten pitkään visioidussa festarikonseptissa yhdistyvät saariston lumo sekä maailmanluokan jazzmusiikki.

– Nyt tuodaan parasta pöytään sekä musiikin että makuelämysten muodossa, kun kotimaisista ja kansainvälisistä tähdistä päästään nauttimaan laadukkaan ravintolakokonaisuuden äärellä. Festivaaleilla koetaan myös historian havinaa, kun jazzlegenda John Scofield esiintyy ensimmäistä kertaa Turussa, Fredriksson toteaa.