Turkulainen Kaarina Alvajärvi on vuoden 2022 Lotta

Kesäkuussa sata vuotta täyttävä Kaarina Alvajärvi on Vuoden Lotta 2022. Uskonnon lehtorin virastaan eläkkeellä oleva Alvajärvi on toinen jäljellä olevista valonheitinlotista. Hän toimi vuoden 1944 elo-syyskuussa Helsingin Kaarelassa valonheitinpatterissa. Valonheitinlotan valinta Vuoden lotaksi tässä poikkeuksellisessa turvallisuustilanteessa korostaa suomalaisen naisen osallistumista maanpuolustukseen koko itsenäisyytemme ajan, Lotta Svärd Säätiön tiedotteessa todetaan.

Lottajärjestössä palvelleilla naisilla oli merkittävä rooli sekä sodanaikaisessa huolto- ja avustustyössä että maamme jälleenrakennustyössä. Alvajärvi on myös opettajan työssään vaikuttanut nuorempien polvien arvomaailmaan sekä sotasukupolven perinnetiedon jakamiseen.

Valonheitinlottana toiminut Alvajärvi on hyvä esimerkki siitä, kuinka vapaaehtoinen maanpuolustus on ollut luonteva osa suomalaisten naisten elämää koko itsenäisyytemme ajan. Valonheitinlotat olivat lotista ainoat, jotka saivat koulutuksen myös aseelliseen maanpuolustukseen. Näin he loivat pohjan tämän päivän naisille, joille kaikki yhteiskunnan maanpuolustustehtävät ovat avoimia.

– Erityisesti nyt, kun Venäjä käy raakalaismaista sotaa Ukrainassa, tulee usein mieleen, kuinka paljosta saamme olla kiitollisia näille urheille sotiemme veteraaneille. Tällä kunniamaininnalla haluamme kiittää rouva Alvajärveä vapaasta Suomestamme, sekä siitä aktiivisen naisen mallista, jonka lotat ovat meille nykynaisille antaneet, sanoo Lotta Svärd Säätiön toiminnanjohtaja Anne Nurminen.

Lotta Svärd Säätiö vaalii lottien perintöä ja haluaa panostaa tulevaisuudessa erityisesti siihen, että naisten vapaaehtoinen maanpuolustus on paremmin yhteiskunnan käytössä.

Turun Sanomat jututti ilmavalvontalottaa keväällä 2020.

