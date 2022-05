Normaalin tason ylittävä sitoutuminen toi Eva Mikkola-Karlströmille merenkulun teemapalkinnon

Merenkulun teemapalkinnon saajaksi on valittu tänä vuonna Godby Shippingin varatoimitusjohtaja Eva Mikkola-Karlström hänen ansioistaan Maritime Day -tapahtuman toteutuksessa. Maarianhaminassa vietettävä Maritime Day on kasvanut alkuvuosien pienestä rekrytointimessusta Suomen merkittävimmäksi merenkulkutapahtumaksi, joka kokoaa vuosittain yhä suuremman joukon alan ihmisiä yhteen verkostoitumaan ja kuulemaan merenkulun ajankohtaisista asioista.

Mikkola-Karlström on tapahtuman pääorganisoija, ja hänen ansiostaan tapahtumasta on tullut se mikä se nyt on – kansainvälinen maailmanluokan tapahtuma, joka on kuitenkin pitänyt omaleimaisen rennon ilmapiirin. Tapahtuman järjestäminen osoittaa normaalin sitoutumisen tason ylittävää sitoutumista.

Merenkulun teemapalkinnolla halutaan huomioida sellainen henkilö tai taho, joka on parantanut merenkulun toimintaedellytyksiä, lisännyt merenkulun arvostusta, kehittänyt yhteistyötä tai lisännyt alan ulkoista näkyvyyttä. Palkinnon myöntävät Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus sekä alan yritykset ja yhdistykset.