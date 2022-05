Myyntialustoilla tehdään entistä enemmän huijausyrityksiä – Torissa liikkeellä kuriiripalveluhuijauksia

Internetin myyntialustojen huijausyritysten määrä on Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan kaksinkertaistunut viime joulukuusta. Esimerkiksi kauppapaikka Tori.fi varoittaa nyt liikkeellä olevista niin sanotuista kuriiripalveluhuijauksista, joissa tarkoituksena on saada haltuun myyjän pankkitiedot. Poliisin tietojen mukaan toriin liittyviä tapauksia on tullut tänä vuonna ilmi 100–200, mutta valtaosa kaupankäynnistä sujuu hyvin mittavan kaupanteko- ja kävijämäärän huomioiden.

– Kuriiripalveluhuijauksia alkoi ilmaantua noin vuosi sitten. Huijaukset on toteutettu ammattimaisesti tietokoneohjelmien avulla. Yleensä tuotteen myyjään otetaan yhteyttä WhatsApp-viesteillä, jolloin viestintä on Torin ulottumattomissa, sanoo Tori.fi:n johtaja Jenni Tuomisto.

Huijauksen kaava on usein samankaltainen. Ostajaksi tekeytyvä rikollinen ottaa yhteyttä myyjään pikaviestisovelluksessa ja kyselee tuotteesta lisätietoja, jonka jälkeen rikollinen tarjoutuu ostamaan tuotteen kuriiripalvelun avulla. Hän lähettää myyjälle linkin tekaistuille kuriiripalvelun verkkosivuille, joiden kautta myyjä voisi muka lunastaa rahat ja varata lähetysajan. Kun myyjä syöttää luottokorttitiedot maksun suorittamista varten, ne joutuvat saman tien rikollisten käsiin.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Tori.fi:llä ei ole omaa maksujärjestelmää tai kuriiri- tai kuljetuspalvelua. Jos kaupanteon yhteydessä pyydetään vahvistamaan maksu linkin kautta tai antamaan maksutietoja, tätä ei pidä tehdä. Sen sijaan tulee olla yhteydessä Torin asiakaspalveluun, Tuomisto muistuttaa.

Tuomisto sanoo Tori.fi:n tekevän jatkuvasti yhteistyötä Poliisin kanssa huijausten kitkemiseksi. Mikäli arvelee tulleensa huijatuksi, maksukortti tulee sulkea, tehdä rikosilmoitus ja ilmoittaa asiasta Tori.fi:n asiakaspalveluun.