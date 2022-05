Saaristomeren tulevaisuusilta kokosi maailman kauneimman saariston ystävät ja sen tulevaisuudesta kiinnostuneet torstai-iltana Turkuun. Yleisötilaisuus ja vaikuttajapaneeli järjestettiin Logomossa torstai-iltana kello 17 alkaen.

TS näytti suorana lähetyksenä Saaristomeren tulevaisuutta ruotivan paneelikeskustelun. Keskustelu on katsottavissa nyt tallenteena.

Keskustelijoina ovat eduskunnan kansanedustajien Saaristomeri-ryhmän varapuheenjohtaja Eeva-Johanna Eloranta (sd), Turun elinvoimajohtaja Niko Kyynäräinen, Paraisten kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Sandra Bergqvist (r), Naantalin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Vilhelm Junnila, Varsinais-Suomen liiton maakuntajohtaja Kari Häkämies, Metsähallituksen luontopalvelujen johtaja Henrik Jansson ja Turun kaupunginhallituksen jäsen Sini Ruohonen (kok).

Paneelin puheenjohtajana on Turun Sanomien päätoimittaja Jussi Orell.

Paneelin lopuksi keskustelijat nostivat esiin lempipaikkansa Saaristomerellä. Maininnat saivat muun muassa ulkosaariston kalastajakylät, pyöräilyreitti Saariston rengastie, Katanpään linnake ja Högsåran saari.

Turun yliopiston entinen rehtori, professori Kalervo Väänäsen julkisti kesällä 2020 kiertotalousajatteluun perustuvan toimenpidesuunnitelman Saaristomeren pelastamiseksi (TS 5.6.2020).

Väänänen ehdotti, että Varsinais-Suomeen perustettaisiin jättimäinen laitos tai laitoksia, jotka pystyisivät käsittelemään vuodessa vähintään 500 000 – 600 000 tonnia biomassaa järviruo’osta, eläinten lannasta ja nurmesta. Niistä valmistettaisiin vientituotteeksikin soveltuvia kierrätyslannoitteita, biokaasuja sekä ehkä myös biohiiltä.

Selvityksen tilasi Operaatio Ainutlaatuinen Saaristomeri yhdessä Centrum Balticum -säätiön ja Saaristomeren Suojelurahaston kanssa.

Väänänen puhuu myös torstai-illan tilaisuudessa Logomossa.

Varsinais-Suomen liitto kutsui helmikuussa Kalervo Väänäsen selvittämään, miten toiminnan Saaristomeren puolesta voisi organisoida nykyistä paremmin.

Väänäsen juuri julkaistun raportin mukaan Saaristomeren pelastustyötä voitaisiin tehdä vaikuttavammaksi ja tehokkaammaksi neljällä toimella.

Väänäsen ehdotukset toiminnan organisoimiseksi 1. Alueen korkeakoulujen ja Turku Science Parkin tulisi käynnistää yhteinen Saaristomeri-instituutti tai -kampus, jonka kautta mereen liittyvää tietoa voitaisiin tuottaa ja jakaa tehokkaammin. 2. "Pro Saaristomeri -foorumin" perustaminen. Foorumi kokoaisi kerran vuodessa Saaristomeri-työtä tekevät tahot, aiheesta kiinnostuneet tutkijat, alueen maataloustuottajat, mediat ja poliitikot yhteen päivittämään yhteistä kuvaa meren tilasta ja antamaan julkilausuman. 3. Luotaisiin eräänlainen Saaristomeri-nyrkki Varsinais-Suomen liiton alle, joka koordinoisi alueen vaikuttamista valtioon ja EU:n suuntaan. 4. Alueellisen biokiertotalouden liiketoiminnan kehittäminen esimerkiksi Turku Science Parkin yhteydessä. Näytä lisää

Paikallisiin toimijoihin kuuluvat muun muassa kunnat, Varsinais-Suomen liitto, korkeakoulut, tutkimuslaitokset, Ely-keskus sekä erilaiset yhdistykset, säätiöt ja järjestöt. Myös valtakunnallisia toimijoita on lukuisia.

Valtioneuvosto päätti vuosi sitten Saaristomeri-ohjelman käynnistämisestä. Ohjelman tavoitteena on vähentää Saaristomeren valuma-alueen hajakuormitusta.

Tilaisuuden järjestäjä on Operaatio Ainutlaatuinen Saaristomeri. Veijonen Consulting Oy käynnisti vuonna 2019 viisivuotisen Ainutlaatuinen Saaristomeri -operaation, joka tähtää alueen tunnettuuden ja arvostuksen kasvattamiseen. Kyseessä on viestintä- ja markkinointioperaatio, jonka tavoitteena on myös edistää Saaristomeren puhtautta eri tavoin parantavia tekoja. Se pyrkii lisäämään Saaristomeren tunnettavuutta ja arvostusta ja saamaan myös poliittisia päätöksiä meren pelastamiseksi.