Vast: katujen kastelu

Samaa mieltä kanssasi katujen pölyämisestä. Ja tämä työmaa on aivan asuintalojen ja yritysten vieressä, ja murskepöly on hienojakoista sekä hyvin leviävää. Nyt kun jatkuvasti on tuullut navakasti pöly leviää erittäin kauas. Lisäksi murskaamo aiheuttaa melua. Miksi tähän toimintaan on annettu lupa?