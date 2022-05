"On tärkeää, että mummolan henki näkyy myös ruoassa" – Tuorlassa on tarjolla perinneruokaa kartanomiljöössä

Tuorlan Majatalo on lounaspaikka vanhan ajan tunnelman, viihtyisän miljöön ja hyvän kotiruoan ystäville. Paikka sopii mainiosti myös päiväretkikohteeksi. Majatalo sijaitsee Kaarinassa Tuorlan uniikissa kartanomiljöössä. Vieressä ovat entinen Tuorlan observatorio eli nykyinen Avaruuspuisto Väisälä sekä Livian Maaseutuopisto.

Lounaspöytä löytyy tuvasta, jonka tunnelma on kuin ennen vanhaan. Pöydillä on kaitaliinat, seinillä ryijyjä ja vanhoja valokuvia. Kesäisin pihalla viihtyvät lampaat ja kanat.

– Perinteet ja mummolahenki on meille tärkeää, moni hakee täältä sitä. Haluamme, että kävijöillä ja lounastajilla on täällä kotoisa olo, kuin olisi mummolassa käymässä. On tärkeää, että mummolan henki näkyy myös ruoassa. Lounaalla tarjoamme perinteistä, hyvin tehtyä kotiruokaa, yrittäjä Marja Vaiste kertoo.

Toukokuun maanantaina väkeä on paljon ja ilmassa iloinen puheensorina. Vastakeitetty kahvi tuoksuu. On kuin olisi tullut kylään.

Vaiste tuli Tuorlaan 1999 ja osti paikan 2005.

– Olin nähnyt lehdessä ilmoituksen, jossa tänne haettiin lähiruokaprojektin vetäjää ja pienimuotoisen kahvilatoiminnan käynnistäjää. Kun näin alueen, näin myös mahdollisuudet. Menetin sydämeni tänne, hän kertoo.

Hänen käsissään pienimuotoisesta kahvilatoiminnasta on kasvanut suosionsa vakiinnuttanut paikka. Majatalo työllistää läpi vuoden 12 henkilöä ja sen suojista löytyy myös B&B -majoitusta, kokouspalveluita ja oma, muun muassa herkkuja, jauhoja, pienpanimotuotteita, luonnoskosmetiikkaa ja käsitöitä myyvä puoti.

Paikassa voi myös yhä kuulla menneisyyden kaiun. Sillä aktiivisia naisia on Tuorlassa nähty ennenkin. Yksi heistä oli 1800-luvun alun leskirouva Vendla Gustava von Willebrand, joka nosti paikan uuteen kukoistukseen.

– Joskus kun kävelen täällä, ajattelen, mitä Vendla olisi sanonut, Vaiste sanoo.

Majatalon lounas käsittää aina salaattipöydän, muutaman erilaisen pääruoan, leipiä sekä jälkiruoan, kahvia ja teetä. Ruokalistat laaditaan viikoittain kauden ja sadon mukaan.

– Viime aikoina olemme lisänneet kasvisten määrää. Arvostamme niitä ja käytämme joka päivä erilaisia, Vaiste kertoo.

Viikolla lounaalla käyvät niin lähiseudun työntekijät kuin muutkin. Viikonloppuisin paikka on etenkin eläkeläisten ja lapsiperheiden suosikkikohde.

– Viikonlopun buffet on myös runsaampi, silloin tarjolla voi olla esimerkiksi graavilohta tai savukalaa ja jälkiruokana täytekakkua.

Tuvassa asiakaspaikkoja on 60, lisäksi löytyy erillisiä rauhallisia huoneita. Pöydän voi varata etukäteen.

Maanantain lounaslistalta löytyy usea ruokalaji sekä erillinen keittolounas. Myös salaatteja on herkullinen valikoima.

Valitsen Janssonin kiusausta ja kesäkurpitsagratiinia sekä viittä eri salaattia. Sekä Janssonin kiusaus että kesäkurpitsa ovat erittäin maukkaita ja hyvin valmistettuja. Salaatit ovat maistuvia ja tarjoavat kivan kattauksen erilaisia makumaailmoja suolaisesta makeaan.

Lounaan viimeistelee herkullinen jälkiruoka ja kahvi. Ihan paras on myös tunnelma. Jään katsomaan tutunoloista pöytäliinaa, menneisyyden kuoseja, valokuvia seinillä.

Vaiste kertoo, että uuttakin on luvassa. Lähellä oleva luontopolku on saanut uudet taulut, ja kesällä vanhassa viljamakasiinissa nähdään Tuorla-näyttely. Toukokuussa majatalon seiniä koristavat Kaarinan kansalaisopiston akryyli- ja öljyvärikurssin maalaukset.

