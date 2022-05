Tämän verran lakkoilevien ammattiyhdistysliikkeiden johtajat tienaavat – yksi ay-johtajista ei halua paljastaa kuukausiansioitaan julkisuuteen

MAURI RATILAINEN / COM.PIC.- KUV

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen on Suomen kovapalkkaisimpia etujärjestöjen johtajanaisia. Hänen palkkansa on kohkattu olevan suurempi kuin eduskunnan puhemiehellä ja pääministerillä. Samalla Rytkösen palkka on kuitenkin pienempi kuin kunta-alan työnantajia edustavan etujärjestön johtajalla Markku Jalosella.