Saariston Pienelle rengastielle uusi matkustaja-autolautta, johon mahtuu autojen lisäksi myös polkupyörät

Pienelle rengastielle, reitille Röölä–Seili–Nauvo, saapuu uusi matkustaja-autolautta. M/s Vidskär korvaa reitillä aiemmin liikennöineen matkustaja-alus m/s Hamnskärin.

Reitti on jatkossa avoin myös automatkustajille. Norjassa aiemmin liikennöinyt m/s Vidskär saapui Aurajokeen vappuaattona. Uuden aluksen kapasiteetti on 10–12 ajoneuvoa ja matkustajapaikkoja aluksella on yhteensä 98. Oman polkupyörän kuljettaminen on mahdollista ja aluksella on kahvio.

Saaristolinja aloitti matkustajaliikenteen Rymättylän Röölästa Seiliin ja Nauvoon viime kesänä. Reitin yhteysliikenne käynnistyy kesäkuussa ja jatkuu elokuun puoliväliin. Liikennöintiä on kahdesti päivässä molempiin suuntiin. Yhteys täydentää Pienen rengastien muuta liikennettä Hangan ja Nauvon välillä, jota liikennöidään toukokuun puolivälistä syyskuun alkuun m/s Norrskärillä.

– Uuden autolautan myötä Pienelle rengastielle on tänä vuonna vihdoin mahdollista myös netissä varata autopaikka etukäteen, mikä helpottaa kesäsuunnitelmia. Pientä rengastietä matkaaville Röölä lähtösatamana on myös kiinnostava palveluineen, ja sijainti esimerkiksi suhteessa Turkuun ja Naantaliin on kätevä ja mahdollistaa helpon päiväretken saaristoon, kertoo nauvolaisen Rederi Ab Vitharun -varustamon operatiivinen johtaja Gustav Ramberg.