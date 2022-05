Salo aikoo lunastaa Halikon sortuneen kallion alla olevat kiinteistöt

Salon kaupunki aikoo lunastaa Halikossa kalliosortuman alla olevat kiinteistöt. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa maanantaisessa kokouksessaan. Viiden kiinteistön osalta on todettu, että asuinalue on muuttunut vaaralliseksi. Kaupunki on keskustellut näiden kiinteistöjen omistajien kanssa, ja esityslistan tekstin mukaan kaikki kyseiset kiinteistönomistajat ovat halukkaita neuvottelemaan kiinteistönsä myymisestä kaupungille.

Ulkopuolisen kiinteistönarvioija on arvioinut kiinteistöjen arvot.

Kallioseinämän korjaaminen olisi tullut maksamaan asiantuntija-arvion mukaan noin 1,2 miljoonaa euroa. Kiinteistöjen lunastaminen on kaupungille huomattavasti edullisempaa, esityslistan tekstissä todetaan.