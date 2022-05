Kiinteistöneuvos Heikki Vaiste: Turun kesäkatu on tulossa väärään paikkaan – myös yrityksiltä kritiikkiä: "Autoilijat joutuvat tekemään pitkän kierroksen"

Vast: Pitkä kierros??!

Jos tulen autolla Eerikinkatua satamasta päin, niin saanko ajaa Kristiinankadun risteyksestä eteenpäin kohti Aurakatua? Ennen oli läpiajo kielletty, onko vielä. Jos on, niin en saa ajaa suoraan ja olen huomaamattani olen ajanut Eerikinkatua Kristiinankadun risteykseen enkä pääse oikealle kääntymään Kristiinankadulle kesäkadun takia ja vasemmalle on päättyvä katuosuus enkä ole menossa parkkihalliin, niin miten pääsen takaisin turvallisesti. Katuja ei voi kokonaan sulkea, kun on bussireittejä ja käyntejä taloyhtiöiden pihoille. Siinä voi maalainen eksyä kielletyille kaduille.