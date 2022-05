Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan huhtikuun aikana erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa hoidettavien koronapotilaiden määrä kääntyi laskuun.

Samaa kertovat STM:n ja THL:n mukaan jätevesiseurannan tulokset.

Neljänsien rokotteiden suositus laajenee tästä päivästä alkaen niin, että aiempien ryhmien lisäksi neljättä rokotetta suositellaan myös niille iäkkäille, jotka ovat järjestetyn kotihoidon tai omaishoidon piirissä sekä muillekin iäkkäille, joiden terveys ja toimintakyky ovat vastaavasti heikentyneet.

Kahden edellisen viikon aikana erikoissairaanhoitoon tuli koko maassa reilut 600 uutta koronapotilasta. Ennen huhtikuuta kahden viikon ajanjaksolla potilaita tuli 800. Tehohoidon tarve on myös kääntynyt laskuun maaliskuun jälkeen. Viikoilla 16-17 tehohoitoon tuli 38 uutta koronapotilasta, kun niitä edeltävillä kahdella viikolla luku oli 58.

Eiliseen mennessä perusterveydenhuollossa oli yhteensä 471 koronapotilasta. Koronavirustartuntaan liittyviä kuolemia oli sunnuntaihin 1.5.2022 mennessä ilmoitettu Tartuntatautirekisteriin yhteensä 4 063. Viimeisen kahden kalenteriviikon aikana (18.4.–1.5.) menehtyneitä on kirjattu 474, kun edeltävän kahden viikon aikana kuolemia kirjattiin 337. Koko epidemian aikana menehtyneiden keski-ikä (mediaani) on 83 vuotta. Koronaan liittyvien kuolemien määrä on kasvanut tartuntojen levitessä laajasti myös ikääntyneiden keskuudessa.