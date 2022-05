Risujenpoltto levisi maastoon ja uhkasi rakennuksia Loimaalla

Risujenpoltto riistäytyi maastopaloksi keskiviikkona iltapäivällä Loimaan Sallinmäentiellä. Joutomaana olevaa maastoa ehti palaa noin 20 kertaa 30 metriä kokoinen alue.

Päivystävän palomestarin Marko Villasen mukaan maastopalossa oli ainekset levitä laajemmallekin alueelle. Vieressä olevat rakennukset säästyivät osittain tuulen suunnan ansiosta.

– Maasto on kuivaa ja Varsinais-Suomessa on voimassa maastopalovaroitus. Varoituksen ollessa voimassa kaikenlainen avotulen teko on kiellettyä. Nyt tuuli onneksi pois päin rakennuksista.

Villanen kertoo, että alueen omistaja ja roskien polttaja pystyi lisäksi omilla toimillaan estämään tulen leviämisen viereiseen savusaunaan.

Pelastuslaitos sai hälytyksen maastopalosta kello 14.22.

Varsinais-Suomen pelastuslaitosta työllisti keskiviikkona myös toinen maastopalo. Vehmaalla paloi noin 1,5 hehtaaria metsänpohjaa hakkuuaukealla. Palo sai alkunsa jätteiden poltosta.

Vehmaan Vihtjärventielle hälytettiin keskiviikkona iltapäivällä hieman ennen kello yhtä seitsemän yksikköä.