Turkulaisen elintarvikevalmistaja Jalostajan hernekeittoerästä löytyneet hyönteiset olivat yrityksen toimitusjohtajan Lauri Lundenin mukaan hernepiilokas-nimisiä kuoriaisia.

– Erittäin valitettavaa, jokainen tällainen tapaus on liikaa, Lunden kommentoi.

Lunden kertoo Jalostajan saaneen asiasta kuluttajapalautteita.

– Kun viljelyskasveista valmistetaan elintarvikkeita, on aina mahdollista korkeista laatustandardeista huolimatta, että pelloilta päätyy lopputuotteeseen jotain, mikä ei sinne kuulu, Lunden toteaa.

Jalostaja ei aio vetää hernekeittoerää pois myynnistä. Lundenin mukaan takaisinveto aiheuttaisi valtavan määrän tarpeetonta ruokahävikkiä, kun samalla suuri määrä virheetöntä hernekeittoa otettaisiin markkinoilta pois. Jalostaja on antanut kuluttajille hyvitykseksi 10 euron lahjakortteja.

– Kuluttajapalautteen ja omien kontrolliemme perusteella kuoriaislöydöksiä on ollut hyvin pienessä määrässä hernekeittopurkkeja suhteessa valmistettuihin ja myytyihin määriin. Tuote ei myöskään aiheuta terveydellistä vaaraa. Näiden syiden vuoksi päädyimme siihen, että tuotteen hyvittäminen lahjakortilla on paras tapa korvata kuluttajille aiheutunut vahinko, Lunden kertoo.

Lundenin mukaan Jalostaja on lopettanut herneiden oston alueelta, jolta poikkeuksellisen huono herne-erä oli hankittu.

Hyönteislöydöksistä Jalostajan hernekeittopurkeissa kertoi ensimmäisenä Iltalehti, johon oli ollut yhteydessä kolme samaan ilmiöön törmännyttä lukijaa. Iltalehden mukaan havainnot kovakuoriaisista on tehty parin kuukauden aikana.

Turun kaupungin elintarvikevalvonnasta vastaa Turun ympäristöterveyden elintarvikevalvonta.

Elintarvikevalvonnan lähijohtaja, terveystarkastaja Päivi Nurmi kertoo, että he ovat pyytäneet Jalostajalta selvitystä tapauksesta. Nurmen mukaan elintarvikevalvonta ei voi hoitaa asiaa ennen kuin he ovat saaneet toimijalta lisätietoja.

– Olemme pyytäneet selvitystä, että mistä on kyse. Onko kyse pilaantuneesta raaka-aine-erästä, kuinka laaja ongelma on, paljonko tuotetta on myyty ja missä sitä vielä myynnissä on, Nurmi kertoo.

Jalostaja kasaa ja kerää tietoa osaltaan. Turun elintarvikevalvonnan mukaan Jalostajan on selvityspyynnössään kerrottava poistuuko ongelma raaka-ainetoimittajaa vaihtamalla. Nurmi kertoo, ettei takaisinvetoa ei olla vaatimassa, koska terveydellistä haittaa ei ole. Ruokaviraston mukaan lämpökäsittely tuhoaa taudinaiheuttajat, mutta eivät kuoriaiset tuotteeseen kuulu, Nurmi toteaa.

– Kyseessä on esteettinen haitta kuluttajan näkökannalta, joten viranomaisella ei ole antaa mitään toimenpidevelvoitetta.

Nurmi kertoo, että Ruokavirasto on saanut tapaukseen liittyen yhden valituksen.

Päivitetty Turun elintarvikevalvonnan kommenteilla kello 14.42.

Päivitetty Jalostajan toimitusjohtajan Lauri Lundenin Turun Sanomille antamalla haastattelulla kello 19.00.