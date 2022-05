Lounais-Suomen poliisi vastaanotti kahden viikon aikana ase- ja räjähdekeräyksessä yhteensä yli 600 ilmoitusta luovutettavista aseista ja räjähteistä. Keräys parantaa turvallisuttaaa, poliisi arvioi.

Keräys järjestettiin huhti–toukokuun vaihteessa. Asiakkaat ilmoittivat poliisille aseen tai räjähteen luovuttamisesta ja ilmoittautumisen jälkeen poliisi on yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa kerännyt luovutettavat aseet ja räjähteet talteen.

Keräys toteutettiin ensin Varsinais-Suomessa ja sen jälkeen Satakunnassa. Varsinais-Suomessa ilmoituksia kertyi yhteensä 338, joista 38 liittyi räjähteisiin.

– Varsinais-Suomessa ilmoitettiin yhteensä 449 luovutettavasta aseesta, mikä on huomattavan suuri määrä. Näistä suurin osa (127) on haulikoita. Seuraavaksi eniten ilmoitettiin käsiaseita (114), joista merkittävä osa on ollut luvattomia, kertoo ylikonstaapeli Petri Hyrkäs Lounais-Suomen poliisilaitokselta.

Satakunnassa poliisi kerää aseita ja räjähteitä asiakkailta tällä viikolla. Poliisi otti viime viikolla alueella vastaan yhteensä 274 ennakkoilmoitusta, joista noin 60 liittyi räjähteisiin.

Suurin osa ilmoitetuista aseista (113) koski kivääreitä ja haulikoita (120). Käsiaseista ilmoituksia tehtiin 83 kappaletta.

Suurin osa ilmoituksen tehneistä henkilöistä oli ikäihmisiä, noin 80-vuotiaita. Hyrkäksen mukaan keräyksellä on suuri merkitys aseturvallisuuden parantamisessa.

– Luovutettavia aseita ja räjähteitä ilmoitettiin poliisille noin neljännes enemmän kuin vuonna 2012 järjestetyssä keräyksessä. Jokainen tarpeeton tai luvaton ase, joka on poissa kansalaisten kodeista, parantaa turvallisuutta, Hyrkäs toteaa.

Räjähteitä Lounais-Suomen poliisin terroripommiryhmä (TEPO) on kerännyt yhdessä Puolustusvoimien kanssa.

– Etenkin sotilasräjähteiden runsas määrä molemmissa maakunnissa yllätti. Satakunnassa poliisi sai niistä 17 ilmoitusta ja Varsinais-Suomessa räjähteitä kerättiin jopa 50 kappaletta, kertoo ylikonstaapeli Kari Nordlund Lounais-Suomen poliisilaitokselta.

Poliisille voi luovuttaa milloin tahansa tarpeettoman tai luvattoman aseen ilman seuraamuksia. Aseita ja räjähteitä otetaan vastaan siis myös kampanjan ulkopuolella. Räjähteet poliisi noutaa aina ilmoituskohteesta eli niitä ei saa koskaan itse siirtää tai tuoda poliisiasemalle.

Aseen luovutus tapahtuu helpoiten varaamalla aika poliisin verkkosivuilta. Lounais-Suomessa aikoja on varattavissa viikoittain kuudella poliisiasemalla ja kerran kuukaudessa vielä lisäksi Kemiönsaaressa.

Ensisijaisesti luvallisen aseen luovuttaa henkilö, jolla on lupa kyseiseen aseeseen. Jos tämä ei ole mahdollista, sovitaan asiasta etukäteen poliisin kanssa. Poliisi arvioi jokaisen tällaisen tapauksen erikseen ja antaa asiakkaalle yksilölliset toimintaohjeet.

– Luvattoman aseen voi luovuttaa aseen hallussapitäjä tai kuolinpesän aseiden osalta kuolinpesän edustaja suoraan ajanvarauksella ilman erillistä yhteydenottoa, Hyrkäs kertoo.