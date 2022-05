Kaikkonen vappupuheessaan: Suomen puolustuksen perusta on aina oma kansallinen puolustuskykymme, näin olisi myös Naton jäsenenä

Puolustusministeri Antti Kaikkonen korostaa vappupuheessaan, että pelkästään valoisissa tunnelmissa ei vappua tänäkään vuonna vietetä.

– Surullisinta ja synkintä on, että sota Ukrainassa jatkuu. Inhimillinen kärsimys on suurta. Jokainen päivä sotaa on liikaa. Tälle sodalle ei ole mitään oikeutusta. Ei mitään.

Kaikkonen toteaa, että kaikki totuttu on nyt haastettu. Venäjä on rikkonut kansainvälistä oikeutta. Samalla se on hyökännyt niitä periaatteita vastaan, joille Eurooppa ja pitkä rauhan aika tässä maailmankolkassa on perustettu.

Suomi on Kaikkosen mukaan hyökkäyksen ensi tunneista asti seissyt Ukrainan rinnalla ja Ukrainan urhea taistelu on kertonut siitä, mikä merkitys ihmisellä on sodankäynnissä. Oman maansa puolustamiseen sitoutuneet sotilaat ja siviilit ovat voittamaton yhdistelmä, Kaikkonen totesi vappupuheessaan.

Venäjän raaka hyökkäys Ukrainaan muutti myös Suomen turvallisuuspoliittisen ympäristön.

– Kun ympäristö muuttuu, pitää tehdä tilannearvio ja siitä johtopäätöksiä. Tätä arviointia on nyt tehty hötkyilemättä mutta rivakasti. Olemme tehneet merkittäviä päätöksiä puolustuksemme vahvistamiseksi hyvästä vieläkin paremmaksi.

Kaikkonen kertasi puheessaan, että Merivoimien vanhenevat alukset korvataan uusilla, jotka rakennetaan Suomessa.Hornetit korvataan uusilla F-35 -hävittäjillä. Suomessa täydennetään varastoja ja lisätään kertausharjoituksia sekä tuetaan vapaaehtoista maanpuolustusta ja palkataan lisää ammattiväkeä.

– Näin toimimalla nostamme kynnystä sille, että Suomi koskaan joutuisi sotilaallisen konfliktin osapuoleksi. Rauhaamme ei kannata tulla häiritsemään. Suomen puolustuksen perusta on aina oma kansallinen puolustuskykymme. Näin olisi myös Naton jäsenenä. Tärkein tehtävämme myös Naton jäsenenä olisi pitää omasta alueestamme hyvää huolta, Kaikkonen kertoi vappupuheessaan Kyösti Kallion patsaalla Helsingissä.

Puolustusministeri Kaikkonen muistutti, että päätöksenteon hetki Nato-jäsenyyden hakemisesta lähestyy ja Suomen olisi tärkeää tunnustaa se turva, jonka Naton jäsenenä saisi. Kynnys hyökkäykseen Suomea vastaan kohoaisi entistä korkeammalle.Kaikkonen nosti esille, että on tärkeä tunnustaa jäsenyyden hakemisen polulla olevat kivet.

– Suomalaiset ovat kääntyneet lyhyessä ajassa vahvasti Nato-jäsenyyden kannalle. Myös poliitikkojen piirissä on nähty samanlaista kehitystä. En ole tästä pätkääkään yllättynyt. Terveen kansanvallan ja avoimen demokratian merkki on se, että eri mieltäkin saa olla kuin enemmistö. Vapaus omaan mielipiteeseen kuuluu kaikille, Kaikkonen totesi.

Suomen Nato-päätös tehdään toukokuussa ja Kaikkonen sanoi, presidentti Kyösti Kalliota lainaten: "Kansakunnan menestys vaatii sisäistä rauhaa.”

– Kansallinen yhtenäisyys ei tarkoita sitä, että kaikkien olisi pakko olla samaa mieltä. Yhden totuuden tie ei voi olla Suomen tie. Mutta toki toivomme, että Suomen tie olisi hyvä mahdollisimman monelle.

Maanpuolustuksen lisäksi Kaikkonen korosti vappupuheessaan muita turvallisuuteen liitityviä asioita, kuten työn, toimeentulon ja toivon.

– Nyt inflaatio laukkaa ja hinnat nousevat. Epävarmuus koettelee talouden tekijöitä ja pysyvää näyttää olevan vain muutos. Jo päätetty perusturvan indeksikorotusten aikaistaminen tuo apua pienituloisimpien arkeen. Eläkeläisille, työttömille ja opiskelijoille.

Kaikkonen nosti puheessaan esille erityisen huolen opiskelijoiden ja nuorten hyvinvoinnista sekä huoltovarmuudesta, jotka hän mainitsi olevan turvallisuuden nurkkakiviä.

Puolustusministeri Kaikkonen kertoi puheensa lopuksi kuinka tulevaisuuteen kannattaa katsoa luottavaisesti kovienkin aikojen keskellä. Hän muistutti Ukrainan presidentin puhuneen muutama viikko sitten Suomen eduskunnassa jälleenrakentamisesta.

– Vaikka maa on keskellä veristä sotaa, Ukrainassa katsotaan jo eteenpäin. Luotetaan siihen, että maalla on tulevaisuus, valoisa tulevaisuus. Minä katson, että meidän tulee jatkaa Euroopan tulevaisuuden rakennustöitä. Ja pidetään huolta omasta maastamme, kauniista Suomesta, jonka vapauden merkkinä siniristiliput tänäänkin liehuvat, Kaikkonen mainitsi puheensa lopuksi.