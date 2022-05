Andersson vappupuheessa: Suomi tarvitsee julkisen sektorin palkka-ohjelman

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson korostaa vappupuheessaan, että vasemmistoliitto ei tule hyväksymään potilasturvallisuuslakia, joka puuttuisi hoitajien lakko-oikeuteen. Hän kertoo puolueen esittävän hallitukselle, että sen tulisi pikaisesti selvittää keinoja lisätä työnantajien vastuuta huolehtia henkilöstön riittävyydestä ja puuttua potilasturvallisuuden vaarantumiseen normaalioloissa.

– Tämä maa tarvitsee julkisen sektorin palkkaohjelman lisäksi selvästi todellisen potilasturvallisuuslain. Ei sellaista lakia, jolla pyritään murtamaan työntekijöiden lakkoa, vaan lainsäädäntöä, joka vahvistaa työnantajien vastuuta huolehtia henkilöstön riittävyydestä ja potilasturvallisuuden toteutumisesta joka päivä.

Andersson toteaa, että Suomen julkisten alojen työvoimapula ei ratkea hyvän mielen kampanjoilla.

– Tämä ongelma ei ratkea valaisemalla rakennuksia kiitosväreillä tai jakamalla lahjabanaaneja. Tämä ongelma ratkeaa osoittamalla arvostusta julkisia aloja kohtaan – eli suomeksi sanottuna rahalla. Tarvitaan konkreettisia parannuksia ammattilaisten työoloihin, työehtoihin ja palkkaukseen.

Venäjän Ukrainassa käymän sodan rahoittaminen on Anderssonin mukaan lopetettava.

– Meidän on kyettävä laittamaan loppu Venäjän veriöljyn ja verikaasun tuonnille. Ukrainalaiset taistelevat juuri nyt henkensä ja vapautensa puolesta. Vähintä mitä me voimme tehdä, on varmistaa, että Venäjän sotakoneen rahoitus fossiilienergian tuonnilla loppuu välittömästi.

Siirtymässä fossiilisista polttoaineista ilmastoystävällisiin energiamuotoihin tulee varmistaa, etteivät yksittäiset ihmiset joudu muutoksen maksajiksi.