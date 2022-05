Tavio vappupuheessa: "Tänä vuonna oli erityisen hienoa olla nostamassa kuohuvaa Puolalanmäellä, kun sieltä oli erään kommarisedän patsas poistettu"

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio toivottaa vappupuheessaan kuulijat viettämään vappua ilman sosialismia.

– Tänä vuonna oli erityisen hienoa olla nostamassa kuohuvaa Puolalanmäellä, kun sieltä oli erään kommarisedän patsas poistettu Perussuomalaisten pitkään esittämällä tavalla.

Tavio ottaa kantaa hoitajien työtaisteluun:

– Naisvaltaisilla aloilla monet maamme naiset tekevät vaativaa työtä kovalla kiireellä. Silti esimerkiksi hoitajille luvattujen kunnon palkankorotusten sijaan hallitus on antanut heille rokotepakkoa, ja nyt on demarien johdolla hoitajille on valmisteltu pakkotyölakeja ja jopa irtisanoutumisen estävää lakia.

Hän ottaa esiin myös perussuomalaisten arvostuksen lihaa syövää heteromiestä kohtaan.

– Tuo mies saattaa ajaa dieselautolla ja joskus juoda saunakaljan ja jopa polttaa savukkeen. Tuo mies tekee kunniakkaasti raskaita töitä raskaasti verotetussa maassamme, koska hän välittää perheestään.

– Muistakaa, että silloin kun asiat menevät pieleen, viemäriputket tukkoon tai asfaltti murtuu, kutsutaan persvakoäijät paikalle pelastajiksi. Noita maamme miehiä ei haastatella aamutelevisiossa, he eivät ole iltapäivälehdissä esittämässä loukkaantumisiaan, eivätkä he ole kotisohvalla tubettelemassa.

Lisäksi Tavio puhuu palkojen ostovoimasta.

– Keskituloisella palkansaajalla voi olla tänä vuonna käytettävissään yli tuhat euroa vähemmän kuin viime vuonna, vaikka palkkaan tehtäisiin tasokorotus.

– Autoilun hinta on erittäin oleellinen työssäkäyvien ostovoiman ja työssäkäynnin kannattavuuden näkökulmasta. Bensan ja dieselin hinnannousu on kurittanut suomalaisia sekä suoraan että välillisesti.

Tavio muistelee puheessaan myös hiljattain menehtynyttä Ilkka Kanervaa:

– Edesmennyt ystävämme ja tuttumme Ilkka Kanerva muuten soitti minulle viime eduskuntavaalien jälkeen ja hänen poismentyään voin paljastaa, että totesimme tuolloin yhdessä, että perussuomalaisten ja kokoomuksen on syytä tarjota keskustalle vaihtoehto muodostaa keskusta-oikeistolainen hallitus minkä kansan enemmistö oli vaalituloksen perusteella halunnut. Se ei keskustalle käynyt vaan he ennemmin antoivat muun muassa sisäministerin salkun ja suomalaisten turvallisuudesta huolehtimisen vihreille.

Ville Tavio piti vappupuheensa Turussa, Wäinö Aaltosen museolla PerusWappu -tapahtumassa.