Valvira pyytää Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä lisäselvityksiä erikoissairaanhoitoon pääsyn tilanteesta

Valvira pyytää uusia selvityksiä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsyn tilanteesta.

Valvira selvitti seitsemän sairaanhoitopiirin tilannetta keväällä 2021 THL:n seurantatietojen perusteella. Uusia selvityksiä pyydetään nyt myös Etelä-Pohjanmaan, Helsingin ja Uudenmaan, Keski-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon ja Satakunnan sairaanhoitopiireiltä.

Viime vuonna tehtyjen selvitystietojen perusteella kaikissa seitsemässä sairaanhoitopiireissä on ollut potilaita, jotka ovat odottaneet kiireetöntä erikoissairaanhoitoa terveydenhuoltolaissa säädettyjä enimmäisaikoja pidempään.

Tilanne ei ole sairaanhoitopiirien yrityksistä huolimatta korjaantunut lain edellyttämälle tasolle. Syynä tähän on ollut koronapandemia, minkä vuoksi erikoissairaanhoidossa on jouduttu ensisijaisesti turvaamaan kiireellinen hoito. Siksi Valvira ei määrää sairaanhoitopiireille seuraamuksia. Sen sijaan niiltä pyydetään uudet kattavat selvitykset seurantatietoineen elokuun lopun 2022 tilanteen mukaisesti. Selvitysten määräaika on 23. syyskuuta.

Valvira korostaa, että kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsy täytyy järjestää säädösten mukaisesti heti, kun koronapandemiatilanne sen sallii. Valvira muistuttaa sairaanhoitopiirejä myös siitä, että hoitoa odottaville potilaille on tärkeää antaa selkeät toimintaohjeet siltä varalta, että heidän vointinsa huononee.