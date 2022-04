Ajoneuvoliikenne ohjataan kiertotietä neljän kuukauden ajan Paimiossa Pakurlan siltatyömaan vuoksi. Kiertotie otetaan käyttöön maanantaina 9. toukokuuta ja se on käytössä noin neljä kuukautta.

Kiertotie on viitoitettu Kravinkujan, Turku–Helsinki-moottoritien ja Paimiontien kautta. Kiertotie on noin 12 kilometrin pituinen. Hidas moottoriliikenne ohjataan käyttämään maantietä 110, jolloin kiertotien pituus on noin 14 kilometriä.

Kevyt liikenne kulkee töiden ajan työmaan läpi puolentoista metrin levyistä kivituhkapintaista reittiä pitki.

Pakurlan sillan ja Tammisillan välillä ei ole liikennekatkon aikana linja-autoliikennettä.

Paimion ja Turun väliä liikennöivän linja-autoliikenteen linjat 704 ja 706 sekä Kemiöstä Sauvon ja Paimion kautta Turkuun liikennöivän linjan 702 reitit siirtyvät tilapäisesti ajamaan Kravinkujan kautta moottoritielle. Moottoritieltä linjat palaavat Tammisillan liittymän kohdalta normaalille reitille. Reitti on sama myös Turusta päin ajettaessa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Vuonna 1970 valmistunut Pakurlan silta sijaitsee Paimiossa, missä Paimiontie ylittää Paimionjoen. Pakurlan silta on elinkaarensa päässä eikä siltaa voi enää peruskorjata. Uusi silta rakennetaan vanhan sillan viereen. Sillan rakennustöiden yhteydessä rakennetaan myös kiertoliittymä Paimiontien ja Kravinkujan liittymään. Kiertoliittymän rakentamisella parannetaan liittymän liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. Kiertoliittymän rakennustyöt rahoittaa Paimion kaupunki. Destian tekemät rakennustyöt kestävät loppuvuoteen 2023 asti.

Sillan uusimistyöt aloitettiin tammikuussa ja ne ovat edenneet aikataulussa, tiedottaa Varsinais-Suomen Ely-keskus. Toukokuussa uudelle sillalle tehdään päätyjen pohjarakennustöitä. Päätyjen pohjanvahvistusrakenteet ulottuvat osittain käytössä olevan sillan tulopenkereiden alle, minkä vuoksi ajoneuvoliikenne katkaistaan nykyisellä sillalla töiden ajaksi.