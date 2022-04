Historian ja tulevaisuuden museolle 35–50 miljoonan euron hintalappu

JORI LIIMATAINEN

Tulevaisuusfoorumissa puhunut hankepäällikkö Joanna Kurth pitää Turun suunnittelemaa Historian ja tulevaisuuden museota täysin ainutlaatuisena museokonseptina. – Museoihmiselle tällainen hanke on once in a lifetime -mahdollisuus, hän sanoo.