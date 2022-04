Aseeton Ahvenanmaa altistaa itsensä Venäjän suunnitelmille – Konfliktin syttyessä Suomen armeija joutuisi antamaan tasoitusta hyökkääjälle

Suomelle avautuu paljon mahdollisuuksia

"Aseeton Ahvenanmaa altistaa itsensä Venäjän suunnitelmille"

- Venäjän kriisi on saanut liikkeelle monia paikalleen jämähtäneitä asioita Suomessa. Kunhan Suomi pääsee Naton jäseneksi, meillä on aivan uusia mahdollisuuksia korjata rempalleen jääneitä epäkohtia. Yksi niistä on Ahvenanmaan demilitarisoitu asema, joka on täysin käsittämätön jäänne yli sadan vuoden takaa. Muita työlistalle tulevia asioita ovat venäläisten kiinteistöomistukset Suomessa, venäläisten kaksoiskansalaisuus, Tehtaankadun täysin ylimitoitetun suurlähetystön supistaminen, Turun konsulaatin supistaminen ja Maarianhaminan konsulaatin lakkauttaminen, Teboilin häätäminen Suomesta sekä Hanhikiven venäläisvoimalan nopea ja lopullinen kuoppaaminen. Ja jos Saimaan kanava joudutaan sulkemaan, voimme ottaa esille vanhat Kymijoen kanavan suunnitelmat. Kaiken kaikkiaan Suomelle avautuu paljon erilaisia näkymiä kehittää maatamme turvalliseksi ja ympäristöystävälliseksi paikaksi elää. Ja kaikki tämä antaa myös mahdollisuudet kehittää suhteitamme rehelliseltä pohjalta Venäjään, jos Venäjältä jossain vaiheessa sellaista löytyy. Itse tosin veikkaan, että Venäjä ehtii hajota ennen sitä.

