Mari Kanervasta Tyksin uusi tartuntataudeista vastaava ylilääkäri

Mari Kanerva on Tyksin uusi tartuntataudeista vastaava ylilääkäri. Kanerva aloitti sairaalahygienia- ja infektioidentorjuntayksikön ylilääkärinä Tyksissä huhtikuun alussa Esa Rintalan jäädessä eläkkeelle. Hän on Helsingin yliopiston dosentti ja on aikaisemmin toiminut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUSin) infektioklinikan osastonylilääkärinä.

– Olen helsinkiläinen, asun nykyään Espoossa ja ehdin olla HUSin palveluksessa 25 vuotta ja neljä kuukautta, Kanerva sanoo Tyksin tiedotteessa.

Turku on tullut Kanervalle tutuksi paitsi infektiotorjunnastaan myös juoksukaupunkina.

– Turulla on hyvä maine tartunnantorjunnassa ja täältä avautui houkutteleva työpaikka. Olen koko infektiolääkäriurani ajan ollut erityisen kiinnostunut avohoitolähtöisten tartuntatautien, että hoitoon liittyvien infektioiden torjunnasta. Olen kolme kertaa juossut maratonin ja kerran puolimaratonin Turussa, eli jokiranta ja Ruissalo ovat tuttuja.

Infektiolääkäreiden perustyöhön kuuluu seurata ja ohjata antibioottien tehokkaaseen ja resistenssitilanteen kannalta mielekkääseen käyttöön.

– Infektioiden torjunta on laaja kenttä, mutta tärkeintä on hyvä seuranta. Me annamme palautetta yksiköille, joissa infektioita esiintyy ja missä niitä pitäisi torjua. Me teemme tietenkin myös paljon ennaltaehkäisevää työtä. Laaditaan ohjeita ja viedään tietoa yksiköille.

