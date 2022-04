Kesän päällystystyöt alkavat kuun vaihteessa: teitä päällystetään viime vuotta vähemmän, vaikka rahaa on käytössä enemmän

Kesän päällystystyöt Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa käynnistyvät huhti-toukokuun vaihteessa. Tänä vuonna rahaa teiden päällystämiseen on käytössä hieman viimevuotista enemmän, yhteensä noin 21 miljoonaa euroa. Päällystysohjelman pituus on tällä hetkellä kuitenkin vain noin 250 kilometriä, mikä on kuudesosan lyhyempi kuin viime vuonna.

Varautumistarve kustannusten muutoksiin on Varsinais-Suomen Ely-keskuksen mukaan vuonna 2022 poikkeuksellisen suuri. Öljytuotteiden, kuten bitumin, hintatason heittelyt vaikuttavat toteutettavien kohteiden määrään. Tienpidossa on valmius karsia tai lisätä kohteita hintatason muutosten mukaan.

Vilkkaimpia pääteitä päällystetään tänä vuonna yhteensä noin 70 kilometriä, keskivilkkaita teitä noin 50 kilometriä ja vähäliikenteisempiä teitä runsas 100 kilometriä. Kävely- ja pyöräilyväyliä päällystetään tänä vuonna noin 27 kilometriä.

Päällystysohjelman kohteet on valittu kuntomittausten ja asiakastarpeiden perusteella. Valinnassa painotetaan vilkasliikenteisiä pääteitä, joiden päällysteet ovat urautuneet. Ely-keskuksen mukaan päätiet ovat tällä hetkellä kohtuullisen hyvässä kunnossa, minkä takia on mahdollista toteuttaa jonkin verran päällystyskohteita myös alemmalla tieverkolla.