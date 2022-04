Uhkailua aseella, huumeruiskuilla ja lyönti raskausvatsaan: Turkulainen lähihoitaja kertoo työnsä nurjasta puolesta

Turpaan ottaminen, luontaisetu - vai...

Kauanko heitä on. Tuo ammattikunta on meille kaikille hyvin tärkeä, vaikka ei tänään, jossain vaiheessa varmasti. Apua tarvitsemme me itse tai meidän läheisemme ihminen. Olen itsekin nähnyt joskus, miten jonkun pöllyssään riehuneen rauhoittamiseen tarvittiin kolmea ihmistä,. Jokaisen kohdalla riski vakavasta loukkaantumisesta, kunnes riehuja oli saatu rauhoitettua ja lukittua eristyshuoneeseen. Tässä uutisessa kerrottiin, miten hoitajaa on kuristettu, ajettu nurkkaan, potilaan saattajat ovat häirinneet hoitoa jopa esineitä heittelemällä ta kiinni käymällä Onko niihin töihin tulijoita jonoksi asti Turussa? Jostain olen saanut kuvan, että entisiäkin on päätynyt alan tai ainakin työnantajan vaihtoon. Tuntuu siltä, että' Turku tyrkyttää työntekijöitään naapurikuntiin kertomalla, ettei lähde kilpailemaan palkoilla, vaan tekemällä työpaikat muilla keinoilla houkutteleviksi. Ilmeisesti ei ole muilta kiireiltä ehditty asia pohtia ja pian on todellisena uhkana hoitajien häviäminen paikkoista, joissa heitä todella tarvitaan. Aina ei väkivaltatilanteessa ole kyse siitä, että hoitajalle haluttaisiin pahaa, vaan muistisairaan paniikki voi laueta tällä tavalla. Loukkaantunutta hoitajaa se ei lohduta sen enempää., kuin työpaikan johdon joulutervehdys, jossa kerrotaan henkilöstön tärkeydestä laitoksen toiminnalle ja huonoistaan ajoista, jotka estävät palkankorotukset muille, kuin johtajille. Minä olen elossa osaavien hoitajien ansiosta ja toivon, että päädyn manalle ennen kuin sekoan niin, että kävisin heitä vastaan väkivallan keinoin.

Haluatko käyttää Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin. Kirjoita vastaus viestiin Otsikko TS:n verkkokeskustelun säännöt Viesti Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun. Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista. Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun. Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise. Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.