Uusi puutavaran painekyllästyslaitos Laitilaan

Kuusisto Group rakentaa uuden painekyllästyslaitoksen Laitilaan. Kuumalla pellavaöljyllä käsiteltyä puutavaraa tuottava laitos valmistuu syksyllä 2022 ja on tuotantokäytössä vuoden 2023 alussa.

Yhtiön mukaan tehdas on ensimmäinen laatuaan Suomessa ja edustaa alansa uusinta teknologiaa. Kuuma pellavaöljykäsittely mahdollistaa uusien värien tuottamisen perinteisten vihreän ja ruskean lisäksi. Pellavaöljykäsittelyn ansiosta värien pysyvyys on parempaa painekyllästykseen verrattuna. Tuotettu puutavara on lisäksi kuivaa, mikä

mahdollistaa esimerkiksi piilokiinnityksen.

Lisäksi Kuusisto Group on investoinut lujuuslajittelulaitteistoon Laitilan höyläämölle. Lujuuslajiteltujen tuotteiden tuotanto käynnistyy loppukesästä 2022. Lujuuslajitellut tuotteet täydentävät kestopuuvalikoimaa ja tuovat sekä logistisia että tuotannollisia hyötyjä.

– Lujuuslajitellun sahatavaran markkina on myllerryksessä. Koemme, että uudessa tilanteessa haluamme laajentaa tuotevalikoimaamme ja tuoda asiakkaillemme uuden mahdollisuuden sekä parantaa edelleen palvelukykyämme, toteaa Lännen Painepuun toimitusjohtaja Matti Häkkinen tiedotteessa.

Kuusisto Group on kotimainen 124 vuotta vanha perheyhtiö. Konserniin kuuluvat Veljet Kuusisto Oy, Lännen Painepuu Oy ja Listatalo Oy. Työntekijöitä on noin 100 ja liikevaihto vuonna 2021 oli 52 miljoonaa euroa. Kuusisto Group toimii Laitilassa, Porissa, Parkanossa ja Jalasjärvellä.