Tehy kertoo käynnistäneensä kampanjan, jossa kehotetaan jäseniä ilmoittamaan tehostetusti potilasturvallisuuden vaarantumisesta aluehallintoviranomaisille. Kampanjalla Tehy haluaa tehdä näkyväksi, että potilasturvallisuus vaarantuu päivittäin hoitajapulan vuoksi. Tehyn mukaan kanteluita on tehty torstaina käynnistyneen kampanjan jälkeen noin 1200 kappaletta.

Tehyn verkkosivuille on avattu ohje ja lomake, jolla jäsenet voivat tehdä kantelun potilasturvallisuuden vaarantumisesta. Kantelu kannustetaan tekemään, jos esimerkiksi työvuorosta puuttuu työntekijä ja tilalle ei ole saatu tai hankittu sijaista, potilaita tai asiakkaita on tilapäisesti enemmän kuin suunnitellulla henkilöstömäärällä voidaan hoitaa tai perehdytys on ollut puutteellista. Samalla jäseniä pyydetään ilmoittamaan asiasta myösTehyyn.

Tavanomainen käytäntö on, että potilasturvallisuuden vaarantuessa asiasta ilmoitetaan työnantajalle.

– Jäsenten yhteydenotot ovat jo pitkään kertoneet, että ilmoittaminen potilasturvallisuuden vaarantumisesta työnantajalle tai HaiPro-ilmoitusten tekeminen niin sanotusti läheltä piti -tilanteissa ei johda riittäviin toimenpiteisiin eikä parannuksiin. Tällä tehostetulla ilmoitusmenettelyllä valvovalle viranomaiselle haluamme tehdä potilasturvallisuuden vaarantumisen näkyväksi konkreettisesti, toteaa Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen tiedotteessa.

Rytkösen mukaan on ikävää, että vasta lakko herätti poliitikkojen huolen potilasturvallisuudesta.

– Jos tästä jotain hopeareunusta etsii, uskon, että asian näkyvä esille nostaminen voi johtaa myös tilanteen korjaamiseen. Valtaosa viiden päivän aikana tehdyistä kanteluista kertoo, että potilasturvallisuuden vaarantumisen syynä on ollut työvuorosta puuttuva työntekijä tai sijaisen puuttuminen eli hoitajapula. Sama pula, jota pyrimme sote-alan pelastusohjelmalla ratkaisemaan, hän toteaa.