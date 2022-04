Elon Musk osti Twitterin 44 miljardilla dollarilla

Sosiaalisen median pikaviestipalvelu Twitter vahvisti maanantaina, että yhtiö on myyty miljardööri Elon Muskille 44 miljardilla dollarilla. Osaketta kohden hinta oli 54,20 dollaria.

Musk osti Twitteristä yhdeksän prosentin osuuden 4. huhtikuuta. Hän kieltäytyi hallituspaikasta, koska se olisi rajoittanut hänen omistusosuutensa korkeintaan 15 prosenttiin.

Twitterin hallitus teki myyntipäätöksessään täyskäännöksen, sillä se hyväksyi taannoin suunnitelman, jonka tarkoituksena oli suojata yhtiötä Muskin valtausyritykseltä.

"Myrkkypilleriksi" kutsutun järjestelyn mukaan valtausta vastustaville osakkeenomistajille annetaan mahdollisuus ostaa alennettuun hintaan lisää yhtiön osakkeita, jos jokin ulkopuolinen taho hankkii itselleen vähintään 15 prosenttia Twitterin osakekannasta vastoin hallituksen tahtoa. Tällainen suunnitelma voi nostaa yhtiön valtaamisen kustannuksia huomattavasti.

Twitterin osakekurssi nousi maanantaina 5,7 prosenttia. Pörssipäivän lopulla tullut uutinen yhtiön myymisestä Muskille sai osakkeen arvon tuntuvaan nousuun. Twitterin osake pomppasi selvästi enemmän kuin Wall Street kokonaisuutena, sillä teknologiapainotteinen Nasdaq-indeksi kohosi päivän aikana 1,3 prosenttia, ja muut keskeiset indeksit alle prosentin.

Musk on perustellut haluaan ostaa pikaviestipalvelu sananvapaudella. Musk on jo aikaisemmin sanonut, että Twitter on sananvapauden vuoksi muutettava pörssiyrityksestä kokonaan yksityisomisteiseksi yritykseksi, kuten nyt kävi.

– Sananvapaus on toimivan demokratian kulmakivi ja Twitter on digitaalinen tori, jossa keskustellaan ihmiskunnan elintärkeistä asioista, Musk perusteli nytkin lehdistötiedotteessaan.

– Haluan myös tehdä Twitteristä entistä paremman tuomalla siihen uusia ominaisuuksia. Haluan tehdä algoritmeista avoimeen lähdekoodiin perustuvia lisätäkseni luottamusta ja päihittääkseni botit, hän jatkoi.

Musk on ahkera tviittaaja, joka on aiheuttanut usein hämmennystä kommenteillaan. Hän on tölvinyt poliitikkoja ja hänen epäillään levittäneen vääriä tietoja tviiteissään.

Yhdysvaltain poliittinen laitaoikeisto on toivonut, että Yhdysvaltain ex-presidentin Donald Trumpin Twitter-panna päättyisi Muskin oston myötä. Twitter blokkasi Trumpin pysyvästi palvelusta tammikuussa 2021 Trumpin kannattajien hyökättyä Yhdysvaltain kongressiin.

Trumpin näkyvyys on heikentynyt huomattavasti Twitterin estettyä häntä käyttämästä palvelua.