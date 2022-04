Pikaviestipalvelu Twitter on päätymässä Tesla-miljardööri Elon Muskin omistukseen. Uutistoimisto Reutersin mukaan Twitterin hallitus kokoontuu maanantaina Yhdysvaltain aikaa päättämään suosituksen antamisesta Muskin ostotarjoukselle. Musk omistaa Twitteristä entuudestaan yhdeksän prosenttia.

Musk on sähköautovalmistaja Teslan arvonnousun myötä kohonnut ainakin paperilla maailman rikkaimmaksi ihmiseksi ja hän on tehnyt Twitteristä 43 miljardin dollarin arvoisen ostotarjouksen. Hän joutui korottamaan alkuperäistä ostotarjoustaan, koska Twitterin muut suuromistajat pitivät sitä liian alhaisena. Twitterin osakekurssi on viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana heilunut voimakkaasti, eikä Muskin ensimmäinen tarjous ylittänyt 12 kuukauden korkeinta kurssia.

Vaikka Twitterin hallitus päätyisi suosittamaan ostotarjouksen hyväksymistä, kauppa ei Reutersin mukaan ole vielä täysin varma. Musk ei aio rahoittaa Twitterin ostamista kokonaan itse, vaan hän on keräämässä ostamista varten sijoittajaryhmän. Financial Times -talouslehden mukaan Twitteristä saattaa tulla myös kilpailevia tarjouksia.