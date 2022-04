Kaarinan Kotipizza-yrittäjät saivat ketjun franchising-palkinnon

Kotipizzan franchisingyrittäjät Ibrahim Mizain ja Javad Mirzaeen palkittiin vuoden 2021 yrittäjinä Suomen Franchising-yhdistyksen Franny Awards -juhlassa. Yrittäjät palkittiin liiketoimintansa kehittämisestä ja panostuksesta kasvuun.

Ibrahim Mizai ja Javad Mirzaee ryhtyivät Kaarinan Kotipizza-yrittäjiksi syyskuussa 2018. Palkintoa perustellaan seuraavasti tiedotteessa: "He ovat johtaneet ravintolaansa alusta saakka kunnianhimoisella otteella, mikä näkyy erinomaisena asiakaspalveluna ja kovana myynnin kasvuna. Kaksikko on laajentanut liiketoimintaansa hyvällä sykkeellä: he ovat tällä hetkellä yrittäjinä Kaarinan lisäksi Kangasalla, Turussa, Orivedellä ja Liedossa yhteensä kuudessa ravintolassa."