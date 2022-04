– Ensimmäinen, toinen ja – kolmas kerta. Kissataulu myyty rouvalle 150 eurolla. Seuraava, meklari Jari Nummi kipparoi lauantaina puolelta päivin alkaneessa huutokaupassa Luostarivuoren koulun aulan salissa.

Kissataulun onnellinen uusi omistaja Mirka Nurmi menee taulun kanssa maksamaan ostostaan rahastuspisteeseen.

– Olihan se vähän kallis, mutta kun meillä on kissa. Nyt pitää kiirehtää, jos siellä tulee vielä myyntiin hevostaulu, hän selittää.

Paikalla huutokaupassa olevien ihmisten määrää on vaikea arvioida, kun osa istuu, osa seisoo ja osa on toisessa huoneessa. Joka tapauksessa ihmisiä on satoja, mutta niin on myytävää tavaraakin.

– Me emme itse asiassa tiedä, kuinka paljon tätä myytävää täällä on. Opettajat puhuivat yhteensä noin tuhannesta taulusta ja kartasta, mutta en ole varma, kuinka tarkka luku se on. Mutta puhutaan sadoista, toisen järjestävistä organisaatioista Turun kielikylpyvanhempien puheenjohtaja Tiina Murto kertoo.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Tavaraa on niin paljon, että jos huutamiseen menee kauan, olemme täällä vielä yölläkin. Huutokaupan tuotto käytetään oppilaiden ja Kerttulin päiväkodin lasten hyväksi. Näillä hankitaan esimerkiksi välituntien pelivälineitä, Turun Martin koulun vanhempien yhdistyksen puheenjohtaja Petri Salmela laskee.

Huutokaupassa myyntiin tuli Luostarivuoren koulun ja Luostarivuoren Lyseon lukion varastoistaan poistamia vanhoja opetustauluja ja karttarullia, joita oli aikaisemmin käytetty opetuksessa.

Osa kartoista on liki sata vuotta vanhoja, kun niissä kuvataan aikaa, jolloin Suomi-neidolla oli kaksi kättä ja nykyistä aika paljon isompi takapuoli. Myytävästä tavarasta osa on perua Turun tyttölyseosta, joka muuttui suurena tasa-arvon vuotena 1974 Luostarivuoren yhteislyseoksi, kun pojatkin saivat avata Tipulan ovet.

Nostalgiset opetustaulut kertovat eläimistä, kasveista, ihmisistä, maantieteestä ja elinkeinoelämästä. Vähänkin varttuneimmille tauluista ja kartoista herää muistoja, mutta nuorempia taulut saattavat hiukan huvittaa. Moni pitää varsinkin tauluja hienoina sisustuselementtinä.

Martin koulua käyvä 10-vuotias Otto Saukkola on paikalla äitinsä Piia Savilevon kanssa ihmettelemässä eläintauluja.

– Voisihan se olla välillä kivaa. Nyt me katsomme niitä eläimiä videolta, Otto kuittaa lyhyesti kysymyksen siitä, pitäisikö opetuksessa ottaa aimo harppaus taaksepäin ja palata digiajasta esi-analogiseen aikakauteen.

– Kyllä me olemme täällä ihan ostohousut jalassa. Riippuu hinnasta, Piia Savilepo sanoo.

Soili Raitala tuli muistelemaan ja katsomaan vanhaa kouluaan.

– Tulin katsomaan paikkoja ja ehkä ostamaankin jotakin, jos hinta on oikea, hän sanoo.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Samoissa aikeissa taisi olla paikalla aika moni muukin.